Найпоширеніші методи прибирання будинку лимоном: лайфхаки вражають
Джерело:BHG
За допомогою лимона можна легко зробити універсальний очищувач для дому. Сік фрукта до того ж є чудовим дезінфектором ледь не для всіх предметів.
Експерт з прибирання Мері Фіндлі радить тримати під рукою свіжі та заморожені лимони для будь-яких справ. "Якщо вам потрібна лише невелика частина лимона, розріжте решту на четвертинки та заморозьте. Вони точно знадобляться, особливо для прибирання.
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Позбувайтеся мікробів
Фахівець з очищення Леслі Райхерт створює пропонує універсальний засіб для очищення від мікробів з лимоном. Для приготування слід змішати:
- 230 мілілітрів білого оцту;
- 120 мілілітрів лимонного соку;
- 120 мілілітрів горілки.
Інша формула Райхерта: залиште лимонну кірку постояти в дистильованому білому оцті протягом кількох тижнів. Очищувач готовий!
Мийте вікна та скло
Налийте газовану воду в пляшку з розпилювачем і додайте чайну ложку лимонного соку. Замість газованої води можна використовувати дистильовану воду.
Дезінфікуйте меблі
Застуда та мікроби в домі не поширяться, якщо ви будете промивати дверні та інші ручки, телефони, елементи керування телевізором та інші поверхні, до яких часто торкаються лимонною сумішшю.
Слід просто змішати лимонний сік з водою і витирати предмети м'якою тканиною, попередньо збризнувши дезінфектором.
Приготуйте дієвий скраб
Змішайте дві порції солі з однією порцією лимонного соку. Цей скраб можна використовувати для видалення іржі, плям на одязі та очищення клавіш піаніно, мідних горщиків і брудних дверцят душу.
Зробіть лак для меблів
Змішайте одну порцію лимонного соку з двома порціями оливкової або рослинної олії. Еколак можна втирати на поверхні меблів. Він приховує подряпини та залишає блиск.
Легко витирайте пил
Експерт з прибирання радить зробити спрей для пилу, використовуючи два чайні пакетики, лимонний сік і 3 склянки води. Закип'ятіть воду, додайте пакетики чаю і залиште суміш охолонути. Вилийте суміш у пляшку з розпилювачем з чайною ложкою лимонного соку. Злегка розпиліть суміш на серветку з мікрофібри і витріть пил.Обирати фільм для перегляду можна годинами. Зекономте свій час: дивіться добірки тематичних стрічок на OLL.TV. Понад 15 000 фільмів та серіалів у чудовій якості вже чекають на кіноманів.