Експерт з прибирання Мері Фіндлі радить тримати під рукою свіжі та заморожені лимони для будь-яких справ. "Якщо вам потрібна лише невелика частина лимона, розріжте решту на четвертинки та заморозьте. Вони точно знадобляться, особливо для прибирання.

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Позбувайтеся мікробів

Фахівець з очищення Леслі Райхерт створює пропонує універсальний засіб для очищення від мікробів з лимоном. Для приготування слід змішати:

230 мілілітрів білого оцту;

120 мілілітрів лимонного соку;

120 мілілітрів горілки.

Інша формула Райхерта: залиште лимонну кірку постояти в дистильованому білому оцті протягом кількох тижнів. Очищувач готовий!

Мийте вікна та скло

Налийте газовану воду в пляшку з розпилювачем і додайте чайну ложку лимонного соку. Замість газованої води можна використовувати дистильовану воду.

Дезінфікуйте меблі

Застуда та мікроби в домі не поширяться, якщо ви будете промивати дверні та інші ручки, телефони, елементи керування телевізором та інші поверхні, до яких часто торкаються лимонною сумішшю.

Слід просто змішати лимонний сік з водою і витирати предмети м'якою тканиною, попередньо збризнувши дезінфектором.

Приготуйте дієвий скраб

Змішайте дві порції солі з однією порцією лимонного соку. Цей скраб можна використовувати для видалення іржі, плям на одязі та очищення клавіш піаніно, мідних горщиків і брудних дверцят душу.

Зробіть лак для меблів

Змішайте одну порцію лимонного соку з двома порціями оливкової або рослинної олії. Еколак можна втирати на поверхні меблів. Він приховує подряпини та залишає блиск.

Легко витирайте пил

Експерт з прибирання радить зробити спрей для пилу, використовуючи два чайні пакетики, лимонний сік і 3 склянки води. Закип'ятіть воду, додайте пакетики чаю і залиште суміш охолонути. Вилийте суміш у пляшку з розпилювачем з чайною ложкою лимонного соку. Злегка розпиліть суміш на серветку з мікрофібри і витріть пил.

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