Эксперт по уборке Мэри Финдли рекомендует держать под рукой свежие и замороженные лимоны для любых дел. Если вам нужна лишь небольшая часть лимона, разрежьте остальные на четвертинки и заморозьте. Они точно понадобятся, особенно для уборки.

Интересно "Гарри Поттер 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине

Избавляйтесь от микробов

Специалист по очистке Лесли Райхерт создает универсальное средство для очистки от микробов с лимоном. Для приготовления следует смешать:

230 миллилитров белого уксуса;

120 миллилитров лимонного сока;

120 миллилитров водки.

Другая формула Райхерта: оставьте лимонную корку постоять в дистиллированном белом уксусе в течение нескольких недель. Очиститель готов!

Мойте окна и стекло

Налейте газировку в бутылку с распылителем и добавьте чайную ложку лимонного сока. Вместо газировки можно использовать дистиллированную воду.

Дезинфицируйте мебель

Простуда и микробы в доме не распространятся, если вы промываете дверные и другие ручки, телефоны, элементы управления телевизором и другие поверхности, к которым часто прикасаются лимонной смесью.

Следует просто смешать лимонный сок с водой и вытирать предметы мягкой тканью, предварительно сбрызнув дезинфектором.

Приготовьте действенный скраб

Смешайте две порции соли с одной порцией лимонного сока. Этот скраб можно использовать для удаления ржавчины, пятен на одежде и очищения клавиш пианино, медных горшков и грязной дверцы душа.

Сделайте лак для мебели

Смешайте одну порцию лимонного сока с двумя порциями оливкового или растительного масла. Эколак можно втирать на поверхности мебели. Он скрывает царапины и оставляет блеск.

Легко вытирайте пыль

Эксперт по уборке советует сделать спрей для пыли, используя два чайных пакетика, лимонный сок и 3 стакана воды. Вскипятите воду, добавьте пакетики чая и оставьте смесь охладиться. Вылейте смесь в бутылку с распылителем с чайной ложкой лимонного сока. Слегка распылите смесь на салфетку из микрофибры и протрите пыль.