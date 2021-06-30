Ідеї 24 підібрали найпопулярніші помилки під час приготування страв, які ви теж могли повторювати. Спробуйте їх ліквідувати і, можливо, улюблені страви будуть смакувати по-іншому. 

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Котлети без сухарів

Якщо ви продовжуєте додавати сухий хліб у фарш, бо так робила ваша мама – рекомендуємо змінити рецепт. Перед додавання у м'ясо, сухарі варто вимочити у молоці. Мокрий хліб додасть вологи фаршу і він буде соковитим. Тоді як сухий – лише витягне всю вологу з м'яса, і ваші котлети стануть твердими та підгорять.


Котлети із сухим та розмоченим хлібом / Фото Pinterest

Розмороження м'яса не при кімнатній температурі

Експерти радять не залишати м'ясо при кімнатній температурі, щоб воно розморожувалось. В таких умовах прискорюється розмноження бактерій, і продукт починає псуватися. Тому краще розморожувати його в холодильнику. Безперечно, це займе більше часу, але ви будете впевнені, що м'ясо свіже.

Ще один трохи швидший спосіб розморозки – у холодній воді. Для цього м'ясо необхідно помістити в герметичне упакування і покласти у місткість з водою. Не забувайте змінювати воду кожні пів години.


Розморожуйте м'ясо у холодильнику / Фото Pinterest

Смаження часнику

Часник обсмажується дуже швидко, у порівнянні з цибулею. Тому, якщо ви хочете, щоб прожарення було однаковим, варто нарізати часник великими шматочками. Можна також додати його на сковорідку після цибулі або заздалегідь підготувати інші інгредієнти.


Часник дуже швидко підгоряє / Фото Pinterest

Маринування м'яса не займає години

Всі ми знаємо, що тривале маринування додає м'ясу кращого смаку. Проте це хибна думка!

Насправді чим довше м'ясо тримати в маринаді, тим більше воно буде "гумовим" на смак. Це відбувається через оцтову та лимонну кислоту, яка додається у маринад. Для ідеального смаку і текстури достатньо маринувати м'ясо 20 хвилин.


Не перетримуйте м'ясо у маринаді / Фото Pinterest

Сухофрукти не треба замочувати

Не обов'язково замочувати сухофрукти перед вживанням. Їх цілком можна їсти, не розмочуючи. Проте перед додаванням у салат або випічку їх варто опустити в окріп на 10 – 15 хвилин: завдяки цьому сухофрукти стають м'якшими, а смак – яскравішим. 


Перед тим, як додавати сухофрукти у тісто – розмочіть їх / Фото Pinterest

Ми мили овочі неправильно

Сполоснути зелень до салату під струменем води – недостатньо. Щоб позбутись пестицидів та мікробів, необхідно потерти продукти руками, або замочити їх у воді зі содою. 


Промивайте овочі руками / Фото Pinterest

Обсмаження м'яса до скоринки

Щоб ваш стейк вийшов із хрусткою скоринкою, варто після додавання спецій почекати 15 хвилин, періодично промокаючи серветкою вологу. Річ у тому, що підсолене м'ясо виділяє велику кількість вологи. Тому доведеться тримати шматки на вогні довше, що призведе до сухості.


Приберіть вологу з м'яса за допомогою серветки / Фото Pinterest

Закриваємо каструлю кришкою

Для того, щоб картопля проварилася рівномірно і швидко, варто накривати каструлю кришкою. Таким чином тепло буде акумулюватися і утримуватися ефективніше.


Картопля провариться рівномірно, якщо її накрити кришкою / Фото Pinterest

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Відбиваємо м'ясо правильно

Щоб м'ясо обсмажилось рівномірно, потрібно його правильно підготувати. Курятину дуже легко пересушити, особливо, якщо вона нерівномірно відбита. Рекомендуємо робити це, помістивши м'ясо в пакет або накривши плівкою. По-перше, ви вбережете його від крихт і бактерій зі стільниці. По-друге, так ви залишите волокна цілими, а, отже, м'ясо буде ніжним і соковитим, а не розсипчастим.


Відбивайте м'ясо у пакеті або плівці / Фото Pinterest