Ми підібрали лайфхаки, які полегшать ваше життя і здивують знайомих. Тож випробуйте їх на власній кухні.

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Помідори чері



Як одним махом розрізати всі помідори / Фото Pinterest

Викладіть овочі на рівну тарілку, накрийте зверху іншою та проведіть гострим ножем. Так ви одним рухом розріжите всі помідори навпіл. У такий спосіб можна також подрібнювати виноград.

Мандарин



Оригінальний спосіб очищення мандаринку / Фото Pinterest

Цей метод придумав справжній геній. Зріжте верхівку та дно, зробіть надріз вздовж і розкрийте фрукт.

Ківі



Ківі можна їсти ложкою / Фото Pinterest

Ви будете здивовані, але цей екзотичний фрукт не обов'язково чистити. Можна розрізати його навпіл і їсти ложкою.

Авокадо



Для авокадо вам також знадобиться ложка / Фото Pinterest

Авокадо складно нарізати через велику кісточку всередині. Але це робити не обов’язково. Його також їмо ложкою.

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Гранат



Легкий спосіб почистити гранат / Фото Pinterest

Тепер гранат можна не чистити, а просто розламати. Відріжте верхівку і дно, зробіть надрізи по боках і розламайте фрукт на частини.

Кавун



Кавун наріжте трикутниками / Фото Pinterest

Всі ми звикли нарізати кавун четвертинками. Проте набагато зручніше буде відділити його від шкірки і нарізати квадратами чи трикутниками.

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Лайм



Така нарізка допоможе легко витиснути сік лайма / Фото Pinterest

Якщо вам потрібен сік цього цитруса, наріжте його як на фото. Так ви зможете витиснути максимум.

Манго



Легкий спосіб нарізати манго кубиками / Фото Pinterest

Ці кубики ви, напевне, зустрічали не раз у мережі. Щоб повторити це на власній кухні, розріжте манго навпіл, зробіть надрізи у формі квадратів і витисніть серединку назовні.

Цибуля

Мабуть, кожен мріє навчитись різати цибулю на дрібні та ідеальні кубики. Що ж, у мережі вже поділились, як це можна зробити.