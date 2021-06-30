Идеи 24 подобрали самые популярные ошибки при приготовлении блюд, которые вы тоже могли повторять. Попробуйте их ликвидировать и, возможно, любимые блюда будут смаковать по-другому.

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Котлеты без сухарей

Если вы продолжаете добавлять сухой хлеб в фарш потому, что так делала ваша мама – рекомендуем изменить рецепт. Перед добавлением в мясо, сухари стоит вымочить в молоке. Мокрый хлеб придаст влаги фаршу и он будет сочным. Тогда как сухой – только вытянет всю влагу из мяса, и ваши котлеты станут твердыми и подгорят.



Котлеты с сухим и размоченным хлебом / Фото Pinterest

Размораживания мяса не при комнатной температуре

Эксперты советуют не оставлять мясо при комнатной температуре, чтобы оно размораживалось. В таких условиях ускоряется размножение бактерий, и продукт начинает портиться. Поэтому лучше размораживать его в холодильнике. Бесспорно, это займет больше времени, но вы будете уверены, что мясо свежее.

Еще один немного быстрее способ разморозки – в холодной воде. Для этого мясо необходимо поместить в герметичную упаковку и положить в емкость с водой. Не забывайте менять воду каждые полчаса.



Размораживайте мясо в холодильнике / Фото Pinterest

Жарка чеснока

Чеснок обжаривается очень быстро, по сравнению с луком. Поэтому, если вы хотите, чтобы прожарка была одинаковой, стоит нарезать чеснок крупными кусочками. Можно также добавить его на сковородку после лука или заранее подготовить другие ингредиенты.



Чеснок очень быстро подгорает / Фото Pinterest

Маринования мяса не занимает часа

Все мы знаем, что длительное маринование придает мясу лучшего вкуса. Однако это заблуждение!

На самом деле чем дольше мясо держать в маринаде, тем больше оно будет "резиновым" на вкус. Это происходит из-за уксусной и лимонной кислоты , которая добавляется в маринад. Для идеального вкуса и текстуры достаточно мариновать мясо 20 минут.



Не передерживайте мясо в маринаде / Фото Pinterest

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Сухофрукты не надо замачивать

Не обязательно замачивать сухофрукты перед употреблением. Их вполне можно есть, не размачивая. Однако перед добавлением в салат или выпечку их следует опустить в кипяток на 10 – 15 минут: благодаря этому сухофрукты становятся мягче, а вкус – ярче.



Перед тем, как добавлять сухофрукты в тесто – размочите их / Фото Pinterest

Мы мыли овощи неправильно

Сполоснуть зелень в салат под струей воды – недостаточно. Чтобы избавиться пестицидов и микробов, необходимо потереть продукты руками, или замочить их в воде с содой.



Промывайте овощи руками / Фото Pinterest

Обжарка мяса до корочки

Чтобы ваш стейк вышел из хрустящей корочкой, стоит после добавления специй подождать 15 минут, периодически промокая салфеткой влагу. Дело в том, что подсоленное мясо выделяет большое количество влаги. Поэтому придется держать куски на огне дольше, что приведет к сухости.



Уберите влагу из мяса с помощью салфетки / Фото Pinterest

Закрываем кастрюлю крышкой

Для того, чтобы картофель проварилась равномерно и быстро, стоит накрывать кастрюлю крышкой. Таким образом тепло будет аккумулироваться и воздерживаться эффективнее.



Картофель проварится равномерно, если его накрыть крышкой / Фото Pinterest

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Отбиваем мясо правильно

Чтобы мясо обжарилось равномерно, нужно его правильно подготовить. Курятину очень легко пересушить, особенно, если она неравномерно отбита. Рекомендуем делать это, поместив мясо в пакет или накрыв пленкой. Во-первых, вы убережете его от крошек и бактерий со столешницы. Во-вторых, так вы оставите волокна целиком, а, следовательно, мясо будет нежным и сочным , а не рассыпчатым.