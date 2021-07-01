Найоригінальніші дивани, які стали головними в інтер'єрі: фото

Сучасна людина не може уявити собі життя без зручних диванів. Тому дизайнери щороку створюють нові моделі цих меблів, які дивують оригінальністю.

Ми звикли вважати, що диван – це меблі, на яких можна відпочити після роботи і навіть поспати. Але насправді вони можуть стати оригінальною окрасою вашого дому.

Рекомендуємо Десерти з Soplica: топ-4 рецепти, які подарують неземну насолоду

Незвичайні форми диванів

Шматок дерева перетворився у дизайнерський диван.



Ці меблі важко назвати м'яким, але виглядає стильно / Фото Pinterest

Яскравий дизайн і колір цього м'якого куточка просто зачаровує.



Контрастний червоний диван / Фото Pinterest

Ця модель схожа на солодкий еклер. Такий мінідиван чудово підійде для маленької вітальні.



Як вам така яскрава модель? / Фото Pinterest

Ці моделі втілені в різних геометричних формах, дуже актуально та лаконічно.



Геометрія дуже актуальна цього сезону / Фото Pinterest



Головні кольори 2021 року втілені у яскравому дивані / Фото Pinterest



Цей диван із кольорових клаптиків виглядає дуже мило / Фото Pinterest

Диван в стилі печворк: складений із клаптиків тканини і дуже цікавий варіант.

Створіть для друзів несподіванку, влаштуйте вечір теплих спогадів та найкращих вражень. А для настрою приготуйте смачні коктейлі із– незабутній вечір вам гарантований.



Модний прийом застосували при виготовленні дивану / Фото Pinterest

Такі медові соти можуть покрасити вашу вітальню.



М'які меблі у формі сот / Фото Pinterest

А цей сітчастий рожевий диван схожий на музейний експонат.



Диван зі стильною сіткою / Фото Pinterest

Можливо, це не найпрактичніший варіант дивану, але його точно запам'ятають всі гості.



Дуже оригінальна форма / Фото Pinterest

Мінімалістичний модерн: яскравий диван із тубусів.



Яка стильна модель / Фото Pinterest



Дуже яскравий дизайн / Фото Pinterest

А це переплетення двох смуг створило оригінальний м'який куток, яке водночас буде окрасою для вашого дому.



Стильне плетіння перетворилось у диван / Фото Pinterest

Диван для великої сім'ї із хвилястих смуг.



Чудовий варіант для великих компаній / Фото Pinterest

Цей кактус, мабуть, важко назвати м'яким куточком.



Дуже "м'який" куточок / Фото Pinterest

До теми Найнезвичніші бокали, які вразять вас своїми формами

Стильна геометрія: рельєфний диван із ромбами.



Ніжні барви і стильний дизайн – чудове поєднання / Фото Pinterest

Цікавий тандем: диван і полиця для стильних деталей.



З цим диваном вам не будуть потрібні додаткові меблі / Фото Pinterest