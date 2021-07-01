Найоригінальніші дивани, які стали головними в інтер'єрі: фото
Джерело:24 канал
Сучасна людина не може уявити собі життя без зручних диванів. Тому дизайнери щороку створюють нові моделі цих меблів, які дивують оригінальністю.
Ми звикли вважати, що диван – це меблі, на яких можна відпочити після роботи і навіть поспати. Але насправді вони можуть стати оригінальною окрасою вашого дому.
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Незвичайні форми диванів
Шматок дерева перетворився у дизайнерський диван.
Ці меблі важко назвати м'яким, але виглядає стильно / Фото Pinterest
Яскравий дизайн і колір цього м'якого куточка просто зачаровує.
Контрастний червоний диван / Фото Pinterest
Ця модель схожа на солодкий еклер. Такий мінідиван чудово підійде для маленької вітальні.
Як вам така яскрава модель? / Фото Pinterest
Ці моделі втілені в різних геометричних формах, дуже актуально та лаконічно.
Геометрія дуже актуальна цього сезону / Фото Pinterest
Головні кольори 2021 року втілені у яскравому дивані / Фото Pinterest
Цей диван із кольорових клаптиків виглядає дуже мило / Фото Pinterest
Диван в стилі печворк: складений із клаптиків тканини і дуже цікавий варіант.
Модний прийом застосували при виготовленні дивану / Фото Pinterest
Такі медові соти можуть покрасити вашу вітальню.
М'які меблі у формі сот / Фото Pinterest
А цей сітчастий рожевий диван схожий на музейний експонат.
Диван зі стильною сіткою / Фото Pinterest
Можливо, це не найпрактичніший варіант дивану, але його точно запам'ятають всі гості.
Дуже оригінальна форма / Фото Pinterest
Мінімалістичний модерн: яскравий диван із тубусів.
Яка стильна модель / Фото Pinterest
Дуже яскравий дизайн / Фото Pinterest
А це переплетення двох смуг створило оригінальний м'який куток, яке водночас буде окрасою для вашого дому.
Стильне плетіння перетворилось у диван / Фото Pinterest
Диван для великої сім'ї із хвилястих смуг.
Чудовий варіант для великих компаній / Фото Pinterest
Цей кактус, мабуть, важко назвати м'яким куточком.
Дуже "м'який" куточок / Фото Pinterest
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Стильна геометрія: рельєфний диван із ромбами.
Ніжні барви і стильний дизайн – чудове поєднання / Фото Pinterest
Цікавий тандем: диван і полиця для стильних деталей.
З цим диваном вам не будуть потрібні додаткові меблі / Фото Pinterest