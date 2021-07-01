Мы привыкли считать, что диван – это мебель, где можно отдохнуть после работы и даже поспать. Но на самом деле диваны могут стать оригинальным украшением вашего дома.

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Необычные формы диванов

Кусок дерева превратился в дизайнерский диван.



Эту мебель трудно назвать мягкой, но выглядит стильно / Фото Pinterest

Яркий дизайн и цвет этого мягкого уголка просто завораживает.



Контрастный красный диван / Фото Pinterest

Эта модель похожа на сладкий эклер. Такой мини диван прекрасно подойдет для маленькой гостиной.



Как вам такая яркая модель? / Фото Pinterest

Эти модели воплощены в различных геометрических формах, очень актуально и лаконично.



Геометрия очень актуальна в этом сезоне / Фото Pinterest



Главные цвета 2021 воплощены в ярком диване / Фото Pinterest



Это место из цветных лоскутков выглядит очень мило / Фото Pinterest

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Диван в стиле пэчворк: сложенный из кусочков ткани и очень интересный вариант.



Модный прием применили при изготовлении дивана / Фото Pinterest

Такие медовые соты могут покрасить вашу гостиную.



Мягкая мебель в форме сот / Фото Pinterest

А этот сетчатый розовый диван похож на музейный экспонат.



Диван со стильной сеткой / Фото Pinterest

Возможно, это не самый практичный вариант дивана, но его точно запомнят все гости.



Очень оригинальная форма / Фото Pinterest

Минималистичный модерн: яркий диван с тубусов.



Какая стильная модель / Фото Pinterest



Очень яркий дизайн / Фото Pinterest

А это переплетение двух полос создало оригинальный мягкий уголок, который одновременно будет украшением для вашего дома.



Стильное плетение превратилось в диван / Фото Pinterest

Диван для большой семьи из волнистых полос.



Отличный вариант для больших компаний / Фото Pinterest

Этот кактус, пожалуй, трудно назвать мягким уголком.



Очень "мягкий" уголок / Фото Pinterest

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Стильная геометрия: рельефный диван с ромбами.



Нежные краски и стильный дизайн – прекрасное сочетание / Фото Pinterest

Интересный тандем: диван и полка для стильных деталей.