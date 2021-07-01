Мы привыкли считать, что диван – это мебель, где можно отдохнуть после работы и даже поспать. Но на самом деле диваны могут стать оригинальным украшением вашего дома.
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Необычные формы диванов
Кусок дерева превратился в дизайнерский диван.
Эту мебель трудно назвать мягкой, но выглядит стильно / Фото Pinterest
Яркий дизайн и цвет этого мягкого уголка просто завораживает.
Контрастный красный диван / Фото Pinterest
Эта модель похожа на сладкий эклер. Такой мини диван прекрасно подойдет для маленькой гостиной.
Как вам такая яркая модель? / Фото Pinterest
Эти модели воплощены в различных геометрических формах, очень актуально и лаконично.
Геометрия очень актуальна в этом сезоне / Фото Pinterest
Главные цвета 2021 воплощены в ярком диване / Фото Pinterest
Это место из цветных лоскутков выглядит очень мило / Фото Pinterest
Диван в стиле пэчворк: сложенный из кусочков ткани и очень интересный вариант.
Модный прием применили при изготовлении дивана / Фото Pinterest
Такие медовые соты могут покрасить вашу гостиную.
Мягкая мебель в форме сот / Фото Pinterest
А этот сетчатый розовый диван похож на музейный экспонат.
Диван со стильной сеткой / Фото Pinterest
Возможно, это не самый практичный вариант дивана, но его точно запомнят все гости.
Очень оригинальная форма / Фото Pinterest
Минималистичный модерн: яркий диван с тубусов.
Какая стильная модель / Фото Pinterest
Очень яркий дизайн / Фото Pinterest
А это переплетение двух полос создало оригинальный мягкий уголок, который одновременно будет украшением для вашего дома.
Стильное плетение превратилось в диван / Фото Pinterest
Диван для большой семьи из волнистых полос.
Отличный вариант для больших компаний / Фото Pinterest
Этот кактус, пожалуй, трудно назвать мягким уголком.
Очень "мягкий" уголок / Фото Pinterest
К теме Необычные бокалы, которые поразят вас своими формами
Стильная геометрия: рельефный диван с ромбами.
Нежные краски и стильный дизайн – прекрасное сочетание / Фото Pinterest
Интересный тандем: диван и полка для стильных деталей.
С этим диваном вам не нужна дополнительная мебель / Фото Pinterest