Насправді із посудом для алкоголю теж можна експериментувати, неабияк привертаючи ним увагу. Ідеї 24 діляться добіркою незвичних бокалів, які стануть яскравим акцентом найпишнішого столу.
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Цікавий дизайн бокалів
Бокали у формі чаші та незвичному синьому кольорі – дуже стильна ідея.
Ця чаша виглядає дуже особливо / Фото Pinterest
Ці геометричні витвори мистецтво точно прикують ваш погляд до себе.
Ці бокали вражають своєю формою та кольором / Фото Pinterest
А такі кольорові ємності для вина додадуть вашому столу яскравих блисків.
Які гарні кольори цих бокалів / Фото Pinterest
Ці бокали, наче витвори справжнього митця.
Неймовірний дизайн бокалів / Фото Pinterest
До класичної ніжки додали цікаву деталь і трохи кольору.
Дуже незвичний дизайн / Фото Pinterest
Звичайні прозорі бокали для шампанського теж можуть бути неординарними. Достатньо лише надати кольору ніжці.
Стильні бокали з оригінальними ніжками / Фото Pinterest
Така смугаста ніжка виглядає дуже яскраво / Фото Pinterest
Ця чаша для особливої події. Її дизайн просто зачаровує.
Матове покриття та білий колір – дуже цікаве поєднання / Фото Pinterest
Це золото прикрасить будь-який стіл / Фото Pinterest
Якщо стандартну ніжку замінити на цікаву геометричну форму – вийде оригінальний дизайн.
Об'ємні фігури замість ніжок / Фото Pinterest
Такі незвичні форми чудово підійдуть для смачних коктейлів.
Ця форма дуже оригінальна / Фото Pinterest
Насолоджуйтесь коктейлями з таких бокалів / Фото Pinterest
Незвична форма та дизайн / Фото Pinterest
Ці бокали чимось нагадують морозиво-лід.
Бокали у формі морозива / Фото Pinterest
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Ніжка у формі круга – це напевно дуже зручно. Її також можна прикрасити блискітками.
Яскравий рожевий колір та оригінальний дизайн / Фото Pinterest
Які стильні бокали / Фото Pinterest
Ці веселкові текстурні бокали точно запам'ятаються усім гостям.
Ці бокали будуть дуже гарно переливатись на сонці / Фото Pinterest
Оригінальний градієнт і неймовірна форма цих бокалів просто заворожують.
Ці бокали – витвір мистецтва / Фото Pinterest
Бокали втілити у класичному чорному кольорі і додали матової текстури. Виглядає дуже стильно.
Такий сервіз дуже незвичний та стильний / Фото Pinterest