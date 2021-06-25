Насправді із посудом для алкоголю теж можна експериментувати, неабияк привертаючи ним увагу. Ідеї 24 діляться добіркою незвичних бокалів, які стануть яскравим акцентом найпишнішого столу.

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Цікавий дизайн бокалів

Бокали у формі чаші та незвичному синьому кольорі – дуже стильна ідея.


Ця чаша виглядає дуже особливо / Фото Pinterest

Ці геометричні витвори мистецтво точно прикують ваш погляд до себе.


Ці бокали вражають своєю формою та кольором / Фото Pinterest

А такі кольорові ємності для вина додадуть вашому столу яскравих блисків.


Які гарні кольори цих бокалів / Фото Pinterest

Ці бокали, наче витвори справжнього митця.


Неймовірний дизайн бокалів / Фото Pinterest

До класичної ніжки додали цікаву деталь і трохи кольору.


Дуже незвичний дизайн / Фото Pinterest

Звичайні прозорі бокали для шампанського теж можуть бути неординарними. Достатньо лише надати кольору ніжці.


Стильні бокали з оригінальними ніжками / Фото Pinterest


Така смугаста ніжка виглядає дуже яскраво / Фото Pinterest

Ця чаша для особливої події. Її дизайн просто зачаровує.


Матове покриття та білий колір – дуже цікаве поєднання / Фото Pinterest


Це золото прикрасить будь-який стіл / Фото Pinterest

Якщо стандартну ніжку замінити на цікаву геометричну форму – вийде оригінальний дизайн.


Об'ємні фігури замість ніжок / Фото Pinterest

Такі незвичні форми чудово підійдуть для смачних коктейлів.


Ця форма дуже оригінальна / Фото Pinterest


Насолоджуйтесь коктейлями з таких бокалів / Фото Pinterest


Незвична форма та дизайн / Фото Pinterest

Ці бокали чимось нагадують морозиво-лід.


Бокали у формі морозива / Фото Pinterest

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Ніжка у формі круга – це напевно дуже зручно. Її також можна прикрасити блискітками.


Яскравий рожевий колір та оригінальний дизайн / Фото Pinterest


Які стильні бокали / Фото Pinterest

Ці веселкові текстурні бокали точно запам'ятаються усім гостям.


Ці бокали будуть дуже гарно переливатись на сонці / Фото Pinterest

Оригінальний градієнт і неймовірна форма цих бокалів просто заворожують.


Ці бокали – витвір мистецтва / Фото Pinterest

Бокали втілити у класичному чорному кольорі і додали матової текстури. Виглядає дуже стильно.


Такий сервіз дуже незвичний та стильний / Фото Pinterest