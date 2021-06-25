Найнезвичніші бокали, які вразять вас своїми формами

Святковий стіл потребує гарного сервізу. Якщо тарілки ми обираємо різних форм та кольорів, то бокали звикли бачити непримітно-прозорими й у класичному дизайні.

Насправді із посудом для алкоголю теж можна експериментувати, неабияк привертаючи ним увагу. Ідеї 24 діляться добіркою незвичних бокалів, які стануть яскравим акцентом найпишнішого столу.

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Цікавий дизайн бокалів

Бокали у формі чаші та незвичному синьому кольорі – дуже стильна ідея.



Ця чаша виглядає дуже особливо / Фото Pinterest

Ці геометричні витвори мистецтво точно прикують ваш погляд до себе.



Ці бокали вражають своєю формою та кольором / Фото Pinterest

А такі кольорові ємності для вина додадуть вашому столу яскравих блисків.



Які гарні кольори цих бокалів / Фото Pinterest

Ці бокали, наче витвори справжнього митця.



Неймовірний дизайн бокалів / Фото Pinterest

До класичної ніжки додали цікаву деталь і трохи кольору.



Дуже незвичний дизайн / Фото Pinterest

Звичайні прозорі бокали для шампанського теж можуть бути неординарними. Достатньо лише надати кольору ніжці.



Стильні бокали з оригінальними ніжками / Фото Pinterest



Така смугаста ніжка виглядає дуже яскраво / Фото Pinterest

Ця чаша для особливої події. Її дизайн просто зачаровує.



Матове покриття та білий колір – дуже цікаве поєднання / Фото Pinterest



Це золото прикрасить будь-який стіл / Фото Pinterest

Якщо стандартну ніжку замінити на цікаву геометричну форму – вийде оригінальний дизайн.

Гарна компанія та коктейль із– ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.



Об'ємні фігури замість ніжок / Фото Pinterest

Такі незвичні форми чудово підійдуть для смачних коктейлів.



Ця форма дуже оригінальна / Фото Pinterest



Насолоджуйтесь коктейлями з таких бокалів / Фото Pinterest



Незвична форма та дизайн / Фото Pinterest

Ці бокали чимось нагадують морозиво-лід.



Бокали у формі морозива / Фото Pinterest

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Ніжка у формі круга – це напевно дуже зручно. Її також можна прикрасити блискітками.



Яскравий рожевий колір та оригінальний дизайн / Фото Pinterest



Які стильні бокали / Фото Pinterest

Ці веселкові текстурні бокали точно запам'ятаються усім гостям.



Ці бокали будуть дуже гарно переливатись на сонці / Фото Pinterest

Оригінальний градієнт і неймовірна форма цих бокалів просто заворожують.



Ці бокали – витвір мистецтва / Фото Pinterest

Бокали втілити у класичному чорному кольорі і додали матової текстури. Виглядає дуже стильно.



Такий сервіз дуже незвичний та стильний / Фото Pinterest