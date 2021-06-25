В действительности же с посудой для алкоголя также можно экспериментировать, изрядно привлекая с ее помощью внимание. Идеи 24 делятся подборкой необычных бокалов, которые станут ярким акцентом самой роскошной трапезы.

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Интересный дизайн бокалов

Бокалы в форме чаши и необычном синем цвете – очень стильная идея.



Эта чаша выглядит очень оригинально / Фото Pinterest

Эти геометрические произведения искусства точно прикуют ваш взгляд к себе.



Эти бокалы поражают своей формой и цветом / Фото Pinterest

А такие цветные емкости для вина придадут вашему столу ярких блесков.



Какие красивые цвета этих бокалов / Фото Pinterest

Эти бокалы, будто произведения настоящего художника.



Невероятный дизайн бокалов / Фото Pinterest

До классической ножки добавили интересную деталь и немного цвета.



Очень необычный дизайн / Фото Pinterest

Обычные прозрачные бокалы для шампанского тоже могут быть неординарными. Достаточно предоставить цвета ножке.



Стильные бокалы с оригинальными ножками / Фото Pinterest



Такая полосатая ножка выглядит очень ярко / Фото Pinterest

Эта чаша для особого события. Ее дизайн просто завораживает.



Матовое покрытие и белый цвет – очень интересное сочетание / Фото Pinterest



Это золото украсит любой стол / Фото Pinterest

Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

Если стандартную ножку заменить на интересную геометрическую форму – получится оригинальный дизайн.



Объемные фигуры вместо ножек / Фото Pinterest

Такие необычные формы прекрасно подойдут для вкусных коктейлей.



Эта форма очень оригинальная / Фото Pinterest



Наслаждайтесь коктейлями из таких бокалов / Фото Pinterest



Необычная форма и дизайн / Фото Pinterest

Эти бокалы чем-то напоминают мороженое-лед.



Бокалы в форме мороженого / Фото Pinterest

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Ножка в форме круга – это наверное очень удобно. Ее можно украсить блестками.



Яркий розовый цвет и оригинальный дизайн / Фото Pinterest



Какие стильные бокалы / Фото Pinterest

Эти радужные текстурные бокалы точно запомнятся всем гостям.



Эти бокалы будут очень хорошо переливаться на солнце / Фото Pinterest

Оригинальный градиент и невероятная форма этих бокалов просто завораживают.



Эти бокалы – произведение искусства / Фото Pinterest

Бокалы воплотили в классическом черном цвете и добавили матовой текстуры. Выглядит очень стильно.