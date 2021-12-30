Скумбрия считается одной из самых вкусных и бюджетных рыб. Она также имеет много жиров, которые полезны для сердца. В материале рассказываем, как верно и просто чистить эту рыбу.

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Скумбрия имеет тонкую кожицу и крохотную чешую, поэтому это одна из немногих рыб, у которых не нужно удалять чешую перед очищением или филе.

Почистите скумбрию быстро и просто, даже если вы редко работаете с целой рыбой. Вам понадобится нож для филе или канцелярский нож с длинным тонким острым лезвием.

Простая очистка

Шаг 1

Поместите скумбрию на разделочную доску. Отрежьте голову или, если вы предпочитаете оставить голову, перережьте горло от жабр до жабр.

Шаг 2

Держите спину скумбрии в руке и вращайте рыбу, пока не увидите крохотное отверстие, обозначающее ее сфинктер. Вставьте туда кончик ножа достаточно глубоко, чтобы проникнуть в кожу.

Шаг 3.

Продвиньте кончик ножа по длине брюшка скумбрии, пока не достигнете надреза в ее горле.

Шаг 4.

Проденьте пальцем и вытяните внутренности рыбы, а затем промойте брюшную полость холодной водой.

Совет

Во время работы со скумбрией надевайте хорошую пару одноразовых кухонных перчаток. Перчатки обеспечивают лучшее сцепление, чем голые пальцы. И также они предотвращают запах рыбы от ваших рук.