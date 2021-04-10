Увечері в поході зазвичай є вільний час. Якщо ви відпочиваєте з приятелями чи новою компанією, кращий спосіб розважитися й ближче зазнайомитися – за цікавими та веселими іграми.

Пропонуємо вам кілька чудових ігор, які зблизять усіх учасників походу.

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"Снігова куля"

Популярна гра, основна суть якої полягає у запам'ятовуванні імен усіх гравців. Спочатку своє ім'я каже ведучий, потім гравець, який сидить наступним за ведучим. Він має зазначити ім'я ведучого та своє ім'я. Завдання другого гравця – назвати ім'я ведучого та ім'я гравця №1. Найскладніше доведеться останньому гравцю, адже йому потрібно пригадати імена усіх учасників.

Гру можна ускладнити, додаючи до імен улюблені фрукти, кольори, фільми тощо.

Веселе проведення часу в поході / Фото Pinterest

Гра "Межа"

Суть гри полягає в тому, що на землі малюється або з підручних засобів викладається лінія, так звана межа. Усі учасники стають по один бік лінії. Ведучий формулює цікаві питання закритого типу, завдяки яким усі учасники зможуть дізнатися один про одного щось нове. Наприклад: "Хто любить шоколад?", "Хто вперше в поході?", "У кого є домашні улюбленці?" тощо. У кого ствердна відповідь, той переступає сформовану лінію.

"Голландське привітання"

Усі учасники діляться на пари. У кожній парі кожному гравцеві дається по одній хвилині для того, щоб розповісти про себе. Після того, як час завершився, по черзі усі гравці розповідають про свого партнера, але при цьому, додаючи якийсь вигаданий факт. Учасники повинні відгадати, яка інформація не стосується людини, про яку розповідають.

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"Сірники"

Для гри знадобляться сірники. Кожен учасник бере стільки сірників, скільки забажає. Після цього всі сідають в коло і розповідають по черзі цікаві факти. Кількість фактів повинна відповідати кількості взятих сірників.

Учасники в процесі гри / Фото Educat

"М'яч"

Усі гравці стають в коло і по черзі передають м'ячик один одному. Після того, як м'яч побував в руках кожного гравця, розпочинається гра. У довільному порядку гравці кидають м'яч один одному, називаючи при цьому ім'я гравця, якому кидають м'яч. Гра сприяє фізичній активності й допомагає запам'ятати імена усіх присутніх.

М'яч не завжди є в поході, тому його можуть замінити підручні засоби. Наприклад, кулька з серветок, пачки з цукерками тощо.

М'яч допомагає зблизитися під час гри / Фото Multiurok