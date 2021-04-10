Вечером в походе обычно есть свободное время. Если вы отдыхаете с приятелями или новой компанией, лучший способ развлечься и поближе познакомиться – за интересными и веселыми играми.

Предлагаем вам несколько замечательных игр, которые сблизят всех участников похода.

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"Снежный ком"

Популярная игра, основная суть которой заключается в запоминании имен всех игроков. Сначала имя говорит ведущий, затем игрок, который сидит следующим за ведущим. Он должен указать имя ведущего и свое имя. Задача второго игрока – назвать имя ведущего и имя игрока №1. Сложнее всего придется последнему игроку, ведь ему надо вспомнить имена всех участников.

Игру можно усложнить, добавляя к именам любимые фрукты, цвета, фильмы и тому подобное.

Веселое времяпрепровождение в походе / Фото Pinterest

Игра "Граница"

Суть игры заключается в том, что на земле рисуется или из подручных средств формируется линия, так называемая граница. Все участники становятся по одну сторону линии. Ведущий формулирует интересные вопросы закрытого типа, благодаря которым все участники смогут узнать друг о друге что-то новое. Например: "Кто любит шоколад?", "Кто впервые в походе?", "У кого есть домашние любимцы?" и тому подобное. У кого утвердительный ответ, тот переступает линию.

"Голландское поздравления"

Все участники делятся на пары. В каждой паре каждому игроку дается по одной минуте для того, чтобы рассказать о себе. После того как время завершилось, по очереди все игроки рассказывают о своем партнере, но при этом, добавляя какой-то вымышленный факт. Участники должны отгадать, какая информация не касается человека, о котором рассказывают.

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"Спички"

Для игры понадобятся спички. Каждый участник берет столько спичек, сколько пожелает. После этого все садятся в круг и рассказывают по очереди интересные факты. Количество фактов должно соответствовать количеству взятых спичек.

Участники в процессе игры / Фото Educat

"Мяч"

Все игроки становятся в круг и по очереди передают мячик друг другу. После того как мяч побывал в руках каждого игрока, начинается игра. В произвольном порядке игроки бросают мяч друг другу, называя при этом имя игрока, которому бросают мяч. Игра способствует физической активности и помогает запомнить имена всех присутствующих.

Мяч не всегда есть в походе, поэтому его могут заменить подручные средства. Например, шарик из салфеток, пачки с конфетами и тому подобное.

Мяч помогает сблизиться во время игры / Фото Multiurok