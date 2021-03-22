Спальник мішок – це незамінна річ під час кожної мандрівки. Залежно від сезону, кожен обирає той варіант, якому довіряє.

Але окрім важливих температурних характеристик досить часто мандрівники ще й звертають увагу на дизайн та практичність спальника. Ми підготували для вас добірку надзвичайно оригінальних спальних мішків, завдяки яким кожен зможе виділитися та привернути увагу. Читайте також: Найдивніші статуї, що вразять навіть мандрівника зі стажем 1. Спальник для тих, хто хоче вивчити анатомію Фото sunshinecoastdaily 2. Ваш сон ніхто не потривожить, якщо ви будете в такому спальнику Фото 4tololo 3. Спальник у вигляді труни для справжніх екстремалів Фото baklol 4. Спальник-кокон Фото pinterest 5. Спальник у вигляді акули Фото bbs.tunaground Цікаво: Топ-50 хобі та захоплень для чоловіків: як обрати улюблене заняття 6. Надувний спальний мішок Фото bbs.tunaground 7. Для справжніх фанатів "Зоряних війн" Фото nbenvenuti 8. Головне – завчасно показати спальник сусіду по намету Фото pinterest 9. Для любителів піци Фото pinterest 10. Дуже оригінальний та кумедний спальник у вигляді саркофагу Фото novate