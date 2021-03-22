Для тих, хто любить подорожувати: оригінальні спальники, які захочуть мати всі мандрівники
Спальник мішок – це незамінна річ під час кожної мандрівки. Залежно від сезону, кожен обирає той варіант, якому довіряє.
Джерело:24 канал
Але окрім важливих температурних характеристик досить часто мандрівники ще й звертають увагу на дизайн та практичність спальника. Ми підготували для вас добірку надзвичайно оригінальних спальних мішків, завдяки яким кожен зможе виділитися та привернути увагу.
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1. Спальник для тих, хто хоче вивчити анатомію
Фото sunshinecoastdaily
2. Ваш сон ніхто не потривожить, якщо ви будете в такому спальнику
Фото 4tololo
3. Спальник у вигляді труни для справжніх екстремалів
Фото baklol
4. Спальник-кокон
Фото pinterest
5. Спальник у вигляді акули
Фото bbs.tunaground
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6. Надувний спальний мішок
Фото bbs.tunaground
7. Для справжніх фанатів "Зоряних війн"
Фото nbenvenuti
8. Головне – завчасно показати спальник сусіду по намету
Фото pinterest
9. Для любителів піци
Фото pinterest
10. Дуже оригінальний та кумедний спальник у вигляді саркофагу
Фото novate
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