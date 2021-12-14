Найкращі фільми та серіали 2021 року за версією Американського інституту кіно

Підбивання підсумків 2021-го йде на всіх парах, і світ кіно – не виключення. Американський інститут кіномистецтва (AFI) за традицією назвав найкращі фільми та серіали року, що минає.

У кожен перелік увійшли по 10 проєктів, але важливо наголосити, що їхня послідовність не має значення. Члени журі вручають премію тій десятці фільмів та серіалів, які у культурному та художньому плані "представляють найбільш значущі досягнення цього року у мистецтві створення рухомого зображення".

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Відомо, що церемонія нагородження запланована на 7 січня 2022 року, а тим часом ділимося списками переможців.

10 найкращих фільмів 2021 року за версією AFI

"У ритмі серця" (CODA); "Не дивись вгору"; "Дюна"; "Король Річард: Виховуючи чемпіонок"; "Лакрична піца"; "Алея жаху"; "У руках пса"; "Тік-так, БУМ!"; "Трагедія Макбета"; "Вестсайдська історія".

Примітно, що деякі фільми зі списку ще не вийшли у широкий прокат або в онлайн-кінотеатрах.



"У ритмі серця" (CODA) / Фото instagram

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ТОП 10 телепроєктів від AFI

"Шмигадун!"; "Білий лотос"; "ВандаВіжен"; "Мейр з Істтауна"; "Спадкоємці"; "Підземна залізниця"; "Пси з резервації"; "Тед Лассо"; "Прибиральниця. Історія матері-одиначки"; "Хитрості".



"Шмигадун!" / Фото instagram