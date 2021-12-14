Найкращі фільми та серіали 2021 року за версією Американського інституту кіно
Джерело:afi
Підбивання підсумків 2021-го йде на всіх парах, і світ кіно – не виключення. Американський інститут кіномистецтва (AFI) за традицією назвав найкращі фільми та серіали року, що минає.
У кожен перелік увійшли по 10 проєктів, але важливо наголосити, що їхня послідовність не має значення. Члени журі вручають премію тій десятці фільмів та серіалів, які у культурному та художньому плані "представляють найбільш значущі досягнення цього року у мистецтві створення рухомого зображення".
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Відомо, що церемонія нагородження запланована на 7 січня 2022 року, а тим часом ділимося списками переможців.
10 найкращих фільмів 2021 року за версією AFI
- "У ритмі серця" (CODA);
- "Не дивись вгору";
- "Дюна";
- "Король Річард: Виховуючи чемпіонок";
- "Лакрична піца";
- "Алея жаху";
- "У руках пса";
- "Тік-так, БУМ!";
- "Трагедія Макбета";
- "Вестсайдська історія".
Примітно, що деякі фільми зі списку ще не вийшли у широкий прокат або в онлайн-кінотеатрах.
"У ритмі серця" (CODA) / Фото instagram
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ТОП 10 телепроєктів від AFI
- "Шмигадун!";
- "Білий лотос";
- "ВандаВіжен";
- "Мейр з Істтауна";
- "Спадкоємці";
- "Підземна залізниця";
- "Пси з резервації";
- "Тед Лассо";
- "Прибиральниця. Історія матері-одиначки";
- "Хитрості".
"Шмигадун!" / Фото instagram