Найкращі фільми та серіали 2021 року за версією Американського інституту кіно

14 грудня 2021 , 19:11
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Джерело:

afi

Підбивання підсумків 2021-го йде на всіх парах, і світ кіно – не виключення. Американський інститут кіномистецтва (AFI) за традицією назвав найкращі фільми та серіали року, що минає.

У кожен перелік увійшли по 10 проєктів, але важливо наголосити, що їхня послідовність не має значення. Члени журі вручають премію тій десятці фільмів та серіалів, які у культурному та художньому плані "представляють найбільш значущі досягнення цього року у мистецтві створення рухомого зображення".

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Відомо, що церемонія нагородження запланована на 7 січня 2022 року, а тим часом ділимося списками переможців.

10 найкращих фільмів 2021 року за версією AFI

  1. "У ритмі серця" (CODA);
  2. "Не дивись вгору";
  3. "Дюна";
  4. "Король Річард: Виховуючи чемпіонок";
  5. "Лакрична піца";
  6. "Алея жаху";
  7. "У руках пса";
  8. "Тік-так, БУМ!";
  9. "Трагедія Макбета";
  10. "Вестсайдська історія".

Примітно, що деякі фільми зі списку ще не вийшли у широкий прокат або в онлайн-кінотеатрах.


"У ритмі серця" (CODA) / Фото instagram

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ТОП 10 телепроєктів від AFI

  1. "Шмигадун!";
  2. "Білий лотос";
  3. "ВандаВіжен";
  4. "Мейр з Істтауна";
  5. "Спадкоємці";
  6. "Підземна залізниця";
  7. "Пси з резервації";
  8. "Тед Лассо";
  9. "Прибиральниця. Історія матері-одиначки";
  10. "Хитрості".


"Шмигадун!" / Фото instagram

Автор: Назарій Сорока