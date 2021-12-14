В каждый перечень вошли по 10 проектов, но важно подчеркнуть, что их последовательность не имеет значения. Члены жюри вручают премию десятке фильмов и сериалов, которые в культурном и художественном плане "представляют наиболее значимые достижения в этом году в искусстве создания подвижного изображения".

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Известно, что церемония награждения запланирована на 7 января 2022, а тем временем делимся списками победителей.

10 лучших фильмов 2021 года по версии AFI

  1. "CODA: Ребёнок глухих родителей";
  2. "Не смотри вверх";
  3. "Дюна";
  4. "Король Ричард";
  5. "Лакричная пицца";
  6. "Аллея кошмаров";
  7. "Власть пса";
  8. "Тик-так, БУМ!";
  9. "Трагедия Макбета";
  10. "Вестсайдская история".

Примечательно, что некоторые фильмы из списка еще не вышли в широкий прокат или в онлайн кинотеатрах.


"CODA: Ребёнок глухих родителей" / Фото instagram

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ТОП 10 телепроектов от AFI

  1. "Шмигадун!";
  2. "Белый лотос";
  3. "ВандаВижен";
  4. "Мейр из Исттауна";
  5. "Наследники";
  6. "Подземная железная дорога";
  7. "Псы резервации";
  8. "Тед Лассо";
  9. "Уборщица. История матери-одиночки";
  10. "Хитрости".


"Шмигадун!" / Фото instagram