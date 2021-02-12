Найкорисніші мобільні додатки для водіїв: 8 прикладів

Нині смартфон для водія став невід'ємною частиною під час поїздки, адже якщо встановити правильні додатки, то непотрібно купувати інші пристрої. Більша частина водіїв навіть не здогадується про наявність сервісів, які не тільки спрощують життя автомобіліста, але і роблять його безпечнішим.

Ми підібрали додатки, які стануть незамінним помічником для сучасного водія.

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Дорожні знаки

З його допомогою можна вивчити дорожні знаки або згадати, хто призабув.



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Штрафи ПДР

Додаток розроблений МВС України.

Основна мета додатку – повідомляти водіїв про нові штрафи. Плюс в тому, що тут же їх можна оплатити онлайн. Бонус для користувачів – знижка 50% при оплаті постанови протягом 10 днів з моменту її отримання.



Фото galinfo

Навігація MAPS.ME

З автономними картами водій буде відчувати себе комфортно навіть на краю світу. Пошук маршруту і GPS-навігація працює без Wi-Fi. Достатньо просто завантажити додаток на телефон. Також за допомогою додатку можна забронювати готель і відстежити найближчі пам'ятки або заклади.



Фото galinfo

Waze – навігатор по місту, що працює в реальному часі

Додаток покаже потрібний маршрут, а також розповість водієві про затори, ремонтні роботи, поліцію, ДТП та інші події. Також у додатку є фішка – пошук дешевих заправок на шляху.



Фото galinfo

INRIX ParkMe

Додаток допоможе вам припаркуватися в понад 500 містах світу. Україна не виняток. За допомогою карти людина легко визначить місце розташування недорогої стоянки. Дуже зручно в годину пік.



Фото galinfo

Страхування

Додаток, у якому можна: оформити автоцивілку та інші види страховок без посередників від топових гравців ринку; зберігати поліс; отримувати повідомлення про закінчення терміну договору. Також він містить додаткову опцію – доступ до контактів страховика в офлайн режимі.



Фото galinfo

Пальне TOPLYVO UA

У додатку можна купувати талони на пальне з фіксованою знижкою до – 3,5 грн. До сервісу підключено декілька мереж заправних станцій: Shell, Glusco, Motto, Chippo, Ovis, Sunoil. Процес максимально зрозумілий: встановлюєш додаток, реєструєшся, вибираєш АЗС і кількість необхідного пального. Після оплати електронний талон з'явиться в системі. Діє оригінальна лояльна програма: приведи друга – отримай по 20 копійок з кожного літра, який заправив ваш друг.



Фото galinfo

WOG Pride

Якщо ви є постійним покупцем на АЗС, то без цього додатка не обійтися. Інтерес для водія – накопичення бонусів, які надалі обмінюються на літри, пошук найближчої станції.



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