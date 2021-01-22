Зима 2021 продовжує "радувати" нас різкими перепадами температури та зміною опадів. У цей час варто бути уважним не лише за кермом, а й свідомо підходити до зберігання речей в автівці. Це пов'язано з тим, що деякі предмети можуть "зіпсуватися" чи навіть стати небезпечними для людей.

Через дріб'язкову необачність ви можете зашкодити собі та своїй сім'ї. Саме тому Ідеї 24 розкажуть, які речі краще не залишати в авто взимку.

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Ліки

Якщо так сталося, що вам потрібно залишити автівку на вулиці на декілька годин чи навіть більше, обов'язково забирайте із собою ліки. Зберігаючи пігулки, суспензії чи сиропи при невідповідній температурі ви можете піддавати ризику здоров'я тих, хто в майбутньому буде вживати ті ліки. Завжди звертайте увагу на умови зберігання усіх складових вашої аптечки та по максимуму дотримуйтеся тих вимог.

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Музичні інструменти

Різкі перепади температури, а також сильний мороз негативно впливають на музичні інструменти. Як правило, спочатку ви можете не помітити змін, а згодом музичні інструменти можуть вийти з ладу. Найпоширенішою проблемою є так зване "тріскання" дерев'яної основи.

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Напої

Під час замерзання рідини здатні розширятися. Тому особливо небезпечними є газовані напої та пиво. Як результат, банки можуть "лопнути". Тому перед тим, як виходити з автомобіля на тривалий час, краще заберіть всі напої із собою.

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Консервовані продукти

Як і рідини, консервовані продукти можуть розширятися при зниженні температури. Це може призвести до пошкодження тари й забруднення салону автомобіля. Якщо так сталося, що консерви спочатку замерзли, а потім розтанули – не вживайте їх. Вони можуть нашкодити вашому здоров'ю.

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Яйця

Яйця взагалі дуже вибагливі до температури та швидко псуються. Тому ні влітку, ні взимку не залишайте їх у своєму авто. Через високу температуру яйця швидко зіпсуються, а через надто низьку – замерзнуть. Як результат замерзання – тріснута шкарлупа і забруднений салон автомобіля.

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Ґаджети

Більшість ґаджетів не пристосовані до низьких температур. Тому навіть незначний мороз може вивести з ладу будь-який смартфон. Часті зберігання телефонів при низьких температурах призведуть до того, що акумулятори пристроїв будуть швидко розряджатися.

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Аерозольні балончики

Баночки з лаком для волосся, аерозольні фарби інші аерозольні балончики однаково небезпечні як при високих температурах, так і при низьких. Це може призвести до того, що корпус балончика просто "лопне".

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