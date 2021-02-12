Сейчас смартфон водителя стал неотъемлемой частью при поездке, ведь если установить правильные приложения, то не нужно покупать другие устройства. Большая часть водителей даже не догадывается о наличии сервисов, которые не только упрощают жизнь автомобилиста, но и делают ее безопасней.

Мы подобрали приложения, которые станут незаменимым помощником для современного водителя.

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Дорожные знаки

С его помощью можно изучить дорожные знаки или вспомнить, если подзабыл.



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Штрафы ПДД

Приложение разработано МВД Украины.

Основная цель приложения, сообщать водителям о новых штрафах. Плюс в том, что здесь же их можно оплатить онлайн. Бонус для пользователей – скидка 50% при оплате постановления в течение 10 дней с момента его получения.



Фото galinfo

Навигация MAPS.ME

С автономными картами водитель будет чувствовать себя комфортно даже на краю света. Поиск маршрутов и GPS-навигация работает без Wi-Fi. Достаточно просто скачать приложение на телефон. Также с помощью приложения можно забронировать отель и отследить ближайшие достопримечательности или учреждения.



Фото galinfo

Waze – навигатор по городу, работающий в реальном времени

Приложение покажет нужный маршрут, а также расскажет водителю о пробках, ремонтных работах, полиции, ДТП и других событиях. Также в приложении есть фишка – поиск дешевых заправок на пути.



Фото galinfo

INRIX ParkMe

Приложение поможет вам припарковаться в более 500 городах мира. Украина не исключение. С помощью карты человек легко определит местоположение недорогой стоянки. Очень удобно в час пик.



Фото galinfo

Страхование

Приложение, в котором можно: оформить автогражданку и другие виды страховок без посредников от топовых игроков рынка, хранить полис, получать уведомления об окончании срока договора. Также он содержит дополнительную опцию – доступ к контактам страховщика в оффлайн режиме.



Фото galinfo

Топливо TOPLYVO UA

В приложении можно покупать талоны на топливо с фиксированной скидкой до – 3,5 грн. К сервису подключено несколько сетей заправочных станций: Shell, Glusco, Motto, Chippo, Ovis, Sunoil. Процесс максимально понятен: устанавливаешь приложение, регистрируешься, выбираешь АЗС и количество необходимого топлива. После оплаты электронный талон появится в системе. Действует оригинальная лояльная программа: приведи друга – получи по 20 копеек с каждого литра, который заправил ваш друг.



Фото galinfo

WOG Pride

Если вы являетесь постоянным покупателем на АЗС, то без этого приложения не обойтись. Интерес для водителя – накопление бонусов, которые в дальнейшем обмениваются на литры, поиск ближайшей станции.



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