Найбезглуздіші лайфхаки, в існування яких складно повірити
Джерело:BuzzFeed
Щодня в мережу потрапляє безліч відео із лайфхакам, корисними та не дуже. Проте є такі автори, поради яких викликають тільки сміх.
Ідеї 24 зібрали найдивніші лайфхаки, які коли-небудь потрапляли в інтернет. Ці фото точно піднімуть вам настрій.
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Дивакуваті лайфхаки
Втомились від прохань помити посуд? Ось "вихід".
Рукомийник з брудним посудом / Фото Pinterest
А цей користувач мережі показав свій спосіб боротьби із рваними шкарпетками. Він вирішив не зашивати їх, а скористатись фарбою.
Замість голки та нитки – чорний маркер / Фото Pinterest
Креативний "вихід" із ситуації для голодного і дуже зайнятого програміста.
Як вам такий підігрів? / Фото Pinterest
Спростити собі життя вирішив ще один винахідник: він зробив власну "тарілку" для попкорну.
Тарілка завжди при собі / Фото Pinterest
Це мала бути саморобна селфі-палка, але щось пішло не так.
Невдала спроба зробити селфі-палку / Фото Pinterest
А цей лайфхак точно змусить схопитись за серце працівників готелю. "Розумники" розігрівали піцу феном та праскою.
Екстремальний розігрів піци / Фото Pinterest
Ви би збільшили так свій смартфон?
Новий "робочий" смартфон / Фото Pinterest
Різати цибулю можна без сліз і без доступу повітря. До такого додумався один з користувачів мережі.
Божевільний лайфхак із харчовою плівкою / Фото Pinterest
Обережно, ця саморобна лампа може викликати проблеми зі сном.
Лячний нічник / Фото Pinterest
Як вам таким спосіб подрібнення перцю?
Подрібнили перець / Фото Pinterest
Якщо ви не любите, коли в громадському транспорті люди порушують вашу зону комфорту, просто одягніть цю жилетку і охочих до вас торкатись буде дуже мало.
Зона комфорту буде збережена / Фото Pinterest
Для чого купувати нову полицю, якщо є стільки креативу? Та на всіх таких "винахідників" візків не вистачить.
Таких полиць всім не вистачить / Фото Pinterest
Ще один блогер радить використовувати клавіатуру замість вішалки.
Вішалка з клавіатури від креативного автора / Фото Pinterest
До теми 9 божевільних лайфхаків із мережі, які справді працюють
До такого використання дитячої ляльки мало хто додумається.
Тримач для телефона / Фото Pinterest
А цим лайфхаком хотіли вберегти не тільки гаманець, але й талію. Щоб зекономити на їжі, блогери радять лягати спати в обід.
"Корисний" обідній сон / Фото Pinterest