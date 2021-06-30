Ідеї 24 зібрали найдивніші лайфхаки, які коли-небудь потрапляли в інтернет. Ці фото точно піднімуть вам настрій.

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Дивакуваті лайфхаки

Втомились від прохань помити посуд? Ось "вихід".



Рукомийник з брудним посудом / Фото Pinterest

А цей користувач мережі показав свій спосіб боротьби із рваними шкарпетками. Він вирішив не зашивати їх, а скористатись фарбою.



Замість голки та нитки – чорний маркер / Фото Pinterest

Креативний "вихід" із ситуації для голодного і дуже зайнятого програміста.



Як вам такий підігрів? / Фото Pinterest

Спростити собі життя вирішив ще один винахідник: він зробив власну "тарілку" для попкорну.



Тарілка завжди при собі / Фото Pinterest

Це мала бути саморобна селфі-палка, але щось пішло не так.



Невдала спроба зробити селфі-палку / Фото Pinterest

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

А цей лайфхак точно змусить схопитись за серце працівників готелю. "Розумники" розігрівали піцу феном та праскою.



Екстремальний розігрів піци / Фото Pinterest

Ви би збільшили так свій смартфон?



Новий "робочий" смартфон / Фото Pinterest

Різати цибулю можна без сліз і без доступу повітря. До такого додумався один з користувачів мережі.



Божевільний лайфхак із харчовою плівкою / Фото Pinterest

Обережно, ця саморобна лампа може викликати проблеми зі сном.



Лячний нічник / Фото Pinterest

Як вам таким спосіб подрібнення перцю?



Подрібнили перець / Фото Pinterest

Якщо ви не любите, коли в громадському транспорті люди порушують вашу зону комфорту, просто одягніть цю жилетку і охочих до вас торкатись буде дуже мало.



Зона комфорту буде збережена / Фото Pinterest

Для чого купувати нову полицю, якщо є стільки креативу? Та на всіх таких "винахідників" візків не вистачить.



Таких полиць всім не вистачить / Фото Pinterest

Ще один блогер радить використовувати клавіатуру замість вішалки.



Вішалка з клавіатури від креативного автора / Фото Pinterest

До теми 9 божевільних лайфхаків із мережі, які справді працюють

До такого використання дитячої ляльки мало хто додумається.



Тримач для телефона / Фото Pinterest

А цим лайфхаком хотіли вберегти не тільки гаманець, але й талію. Щоб зекономити на їжі, блогери радять лягати спати в обід.



"Корисний" обідній сон / Фото Pinterest