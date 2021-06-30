Идеи 24 собрали странные лайфхаки, которые когда-либо попадали в интернет. Эти фото точно поднимут вам настроение.
Интересно знать Десерты с Soplica: топ-4 рецепты, которые подарят неземное наслаждение
Странные лайфхаки
Устали от просьб помыть посуду? Вот "выход".
Умывальник с грязной посудой / Фото Pinterest
А этот пользователь сети показал свой способ борьбы с рваными носками. Он решил не зашивать их, а воспользоваться краской.
Вместо иглы и нити – черный маркер / Фото Pinterest
Креативный "выход" из ситуации для голодного и очень занятого программиста.
Как вам такой подогрев? / Фото Pinterest
Упростить себе жизнь решил еще один изобретатель: он сделал собственную "тарелку" для попкорна.
Тарелка всегда при себе / Фото Pinterest
Это должна была быть самодельная селф-палка, но что-то пошло не так.
Неудачная попытка сделать селфи-палку / Фото Pinterest
А этот лайфхак точно заставит схватиться за сердце работников отеля. "Умники" разогревали пиццу феном и утюгом.
Экстремальный разогрев пиццы / Фото Pinterest
Вы бы увеличили так свой смартфон?
Новый "рабочий" смартфон / Фото Pinterest
Резать лук можно без слез и без доступа воздуха. До такого додумался один из пользователей сети.
Пленка от слез и воздуха / Фото Pinterest
Осторожно, эта самодельная лампа может вызвать проблемы со сном.
Пугающий ночник / Фото Pinterest
Как вам такой способ измельчения перца?
Измельчили перец / Фото Pinterest
Если вы не любите, когда в общественном транспорте люди нарушают вашу зону комфорта, просто наденьте эту жилетку и любителей вас касаться будет очень мало.
Зона комфорта будет сохранена / Фото Pinterest
Для чего покупать новую полку, если есть столько креатива? И на всех таких "изобретателей" тележек не хватит.
Таких полок всем не хватит / Фото Pinterest
Еще один блогер советует использовать клавиатуру вместо вешалки.
Вешалка с клавиатуры от креативного автора / Фото Pinterest
К теме 9 безумных лайфхак с сети, которые действительно работают
К такому использования детской куклы мало кто додумается.
Интересный держатель для телефона / Фото Pinterest
А этим лайфхак хотели уберечь не только кошелек, но и талию. Чтобы сэкономить на еде, блогеры советуют ложиться спать в обед.
"Полезный" обеденный сон / Фото Pinterest