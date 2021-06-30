Идеи 24 собрали странные лайфхаки, которые когда-либо попадали в интернет. Эти фото точно поднимут вам настроение.

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Странные лайфхаки

Устали от просьб помыть посуду? Вот "выход".



Умывальник с грязной посудой / Фото Pinterest

А этот пользователь сети показал свой способ борьбы с рваными носками. Он решил не зашивать их, а воспользоваться краской.



Вместо иглы и нити – черный маркер / Фото Pinterest

Креативный "выход" из ситуации для голодного и очень занятого программиста.



Как вам такой подогрев?​ / Фото Pinterest

Упростить себе жизнь решил еще один изобретатель: он сделал собственную "тарелку" для попкорна.



Тарелка всегда при себе / Фото Pinterest

Это должна была быть самодельная селф-палка, но что-то пошло не так.



Неудачная попытка сделать селфи-палку / Фото Pinterest

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose , тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

А этот лайфхак точно заставит схватиться за сердце работников отеля. "Умники" разогревали пиццу феном и утюгом.



Экстремальный разогрев пиццы / Фото Pinterest

Вы бы увеличили так свой смартфон?



Новый "рабочий" смартфон / Фото Pinterest

Резать лук можно без слез и без доступа воздуха. До такого додумался один из пользователей сети.



Пленка от слез и воздуха / Фото Pinterest

Осторожно, эта самодельная лампа может вызвать проблемы со сном.



Пугающий ночник / Фото Pinterest

Как вам такой способ измельчения перца?



Измельчили перец / Фото Pinterest

Если вы не любите, когда в общественном транспорте люди нарушают вашу зону комфорта, просто наденьте эту жилетку и любителей вас касаться будет очень мало.



Зона комфорта будет сохранена / Фото Pinterest

Для чего покупать новую полку, если есть столько креатива? И на всех таких "изобретателей" тележек не хватит.



Таких полок всем не хватит / Фото Pinterest

Еще один блогер советует использовать клавиатуру вместо вешалки.



Вешалка с клавиатуры от креативного автора​ / Фото Pinterest

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К такому использования детской куклы мало кто додумается.



Интересный держатель для телефона / Фото Pinterest

А этим лайфхак хотели уберечь не только кошелек, но и талию. Чтобы сэкономить на еде, блогеры советуют ложиться спать в обед.