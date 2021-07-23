Насолодження самотністю: 8 порад для тих, хто живе сам

Хто сказав, що у самотності тільки мінуси. У ній точно можна побачити наполовину повну склянку. Головне вміти все організувати.

Ми поділимося з вами декількома секретами, як отримати задоволення від самотності з усіма її бонусами. Приємного відпочинку.

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Вийти із зони комфорту

Виходьте із зони комфорту – йдіть на фітнес, майстер-клас або виставку. Підтримуйте соціальні зв'язки, які потрібні без винятку всім і які так легко втратити, відчувши солодкий смак життя наодинці з собою.



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Допомагати іншим

Допомагайте іншим – друзям, родичам, чотириногим. Адже самота вирощує егоїзм.



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Почати медитувати

Самота – відмінний час для заняття медитацією. Коли, якщо не зараз?



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Цінувати час зараз

Самотність – не на часі в камері очікування. Цінуйте кожну мить. І не важливо, хто поруч. Головне – ви.



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Змінюйтеся

Коли хочеться чогось справжнього,– якраз те, що треба.

Рухайте, рухайтеся, міняйте і міняйтеся. Навіть звичайна перестановка може вас змінити.



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Самота як проєкт

Чому б не почати вести блог про своє усамітнення? Ваш досвід може знадобитися іншим. Рефлексія – аналіз власних переживань і осмислення особистого досвіду – допомагає жити простіше і веселіше.



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Займатися собою

Ваш час належить тільки вам. Інвестуйте цей ресурс (час), яким ви сьогодні маєте в великій кількості, в себе.



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Скласти карту

Але перш за все ми говоримо про карту бажань, яка стане вашим путівником по життю. Що таке карта бажань і як правильно її скласти, можна знайти в інтернеті.



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