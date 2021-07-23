Мы поделимся с вами несколькими секретами, как получить удовольствие от одиночества со всеми его бонусами. Приятного отдыха.

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Выйти из зоны комфорта

Выходите из зоны комфорта – идите на фитнес, мастер-класс или выставку. Поддерживайте социальные связи, которые нужны без исключения всем и которые так легко потерять, почувствовав сладкий вкус жизни наедине с собой.



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Помогать другим

Помогайте другим – друзьям, родственникам, четвероногим. Ведь одиночество взращивает эгоизм.



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Начать медитировать

Одиночество – отличное время для занятия медитацией. Когда, если не сейчас?



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Ценить время сейчас

Одиночество – не время в камере ожидания. Цените каждое мгновение. И не важно, кто рядом. Главное – вы.



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Когда хочется чего-то настоящего, Zubrowka – как раз то, что надо.

Меняйтесь

Двигайте, двигайтесь, меняйте и меняйтесь. Даже обычная перестановка может вас изменить.



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Одиночество как проект

Почему бы не начать вести блог о своем уединения? Ваш опыт может пригодиться другим. Рефлексия – анализ собственных переживаний и осмысление личного опыта – помогает жить проще и веселее.



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Заниматься собой

Ваше время принадлежит только вам. Инвестируйте этот ресурс (время), которым вы сегодня имеете в большом количестве, в себя.



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Составить карту

Но прежде всего мы говорим о карте желаний, которая станет вашим путеводителем по жизни. Что такое карта желаний и как правильно ее составить, можно найти в интернете.



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