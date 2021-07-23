Мы поделимся с вами несколькими секретами, как получить удовольствие от одиночества со всеми его бонусами. Приятного отдыха.
Читайте также Открывая легенду Żubrówka: история создания аутентичного бренда
Выйти из зоны комфорта
Выходите из зоны комфорта – идите на фитнес, мастер-класс или выставку. Поддерживайте социальные связи, которые нужны без исключения всем и которые так легко потерять, почувствовав сладкий вкус жизни наедине с собой.
Фото unsplash
Помогать другим
Помогайте другим – друзьям, родственникам, четвероногим. Ведь одиночество взращивает эгоизм.
Фото unsplash
Начать медитировать
Одиночество – отличное время для занятия медитацией. Когда, если не сейчас?
Фото unsplash
Ценить время сейчас
Одиночество – не время в камере ожидания. Цените каждое мгновение. И не важно, кто рядом. Главное – вы.
Фото unsplash
Меняйтесь
Двигайте, двигайтесь, меняйте и меняйтесь. Даже обычная перестановка может вас изменить.
Фото pixabay
Одиночество как проект
Почему бы не начать вести блог о своем уединения? Ваш опыт может пригодиться другим. Рефлексия – анализ собственных переживаний и осмысление личного опыта – помогает жить проще и веселее.
Фото unsplash
Заниматься собой
Ваше время принадлежит только вам. Инвестируйте этот ресурс (время), которым вы сегодня имеете в большом количестве, в себя.
Фото pixabay
Составить карту
Но прежде всего мы говорим о карте желаний, которая станет вашим путеводителем по жизни. Что такое карта желаний и как правильно ее составить, можно найти в интернете.
Фото pixabay