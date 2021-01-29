Мабуть, багато із нас хоча б раз ставили собі питання: "Чому чоловічий і жіночий одяг застібаються на різні боки? Невже в цьому є якийсь прихований функціонал чи це лише данина моди?".

Джерело: 24 канал

Існують три основні версії, які пояснюють, чому чоловіки та жінки застібають одяг на різні боки.

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1. Виявляється, таку розкіш могли дозволити собі тільки знатні вельможі-жінки

Ґудзики в Європі служили прикрасою і виготовлялися з дорогоцінних металів. Зроблені з золота, срібла і слонової кістки, вони символізували достаток і високий статус в суспільстві. Благородним дамам в ті часи було не заведено одягатися самостійно, їм допомагали покоївки. Для зручності прислуги ґудзик розташовували праворуч відносно застібки. На одязі ж вони були пришиті зліва.



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2. Чоловіки ж, навіть знатного роду, одягалися самі

Чоловіки одягалися самі, тому їм було простіше застібати ґудзики, що знаходяться праворуч.



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3. Ґудзики пришивали з різних сторін, щоб жіночі та чоловічі сорочки не можна було переплутати



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4. Матерям, що годують, зручніше тримати немовлят лівою рукою і годувати лівою груддю

Права рука залишалася вільною для інших справ. При цьому дитину можна було прикрити від холоду правою частиною одягу.



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