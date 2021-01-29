Пожалуй, многие из нас хотя бы раз задавали себе вопрос: "Почему мужская и женская одежда застегиваются на разные стороны? Неужели в этом есть какой-то скрытый функционал или это дань моде?".

Источник: 24 канал

Существуют три основные версии, которые объясняют, почему мужчины и женщины застегивают одежду на разные стороны.

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1. Оказывается, такую ​​роскошь могли позволить себе только знатные вельможи-женщины

Пуговицы в Европе служили украшением и изготавливались из драгоценных металлов. Сделанные из золота, серебра и слоновой кости, они символизировали достаток и высокое положение в обществе. Благородным дамам в те времена было не принято одеваться самостоятельно, им помогали горничные. Для удобства прислуги пуговица располагались справа от застежки. На одежде же они были пришиты слева.



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2. Мужчины же, даже знатного рода, одевались сами

Мужчины одевались сами, поэтому им было проще застегивать пуговицы, находящиеся справа.



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3. Пуговицы пришивали с разных сторон, чтобы женские и мужские рубашки нельзя было перепутать



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4. Кормящим матерям удобнее держать младенцев левой рукой и кормить левой грудью

Правая рука оставалась свободной для других дел. При этом ребенка можно было прикрыть от холода правой частью одежды.



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