Митець з Торонто перетворює шматочки паперу на неймовірних тварин, відтворюючи істот з фотографічною точністю.

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Художник Кельвін Ніколс використовує новий спосіб паперової творчості – накладання аркушів та вирізання рельєфу.

Митець вирізає з паперу чудових реалістичних тварин / Фото Ніколса

Що відомо про Ніколса Чоловік народився в США та отримав освіту в кількох престижних мистецьких університетах. Творити з паперу митець почав у 1983 році. Його творчість стала напрочуд популярною – вироби художника регулярно стають героями виставок.

Як Ніколс створює скульптури

Митець створює тривимірні портрети птахів, коней, ведмедів, левів, собак, дельфінів та іншої дикої природи. Тварини повністю виготовлені з архівних паперів.

Для такої дивовижної деталізації Ніколс ретельно вирізає папір за допомогою спеціальних ножів та ножиць. Скульптури художник прикріпляє на щільний папір, який може витримати вагу паперових тварин. Щоб відтворити пір’я або хутро, він використовує тонші аркуші.

Реалістичні портрети кріпляться на цупкий папір / Колаж 24 каналу з фото Ніколса

Найбільші скульптури митець створював понад сотні годин, а от менші твори займають приблизно 2 тижні часу.

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Перед створенням паперового звіра Ніколс детально досліджує живу тварину: як влаштовані її кістки, яку структуру має хутро та як розташовані очі.

Я досі пам’ятаю, як працював над своєю першою скульптурою, і дивувався, як мій інтерес до моделювання так прекрасно поєднався з моїм інтересом до дикої природи. Кожен твір – теж своєрідне відкриття. Я завжди навчаюся з кожною новою скульптурою,

– написав художник на своєму вебсайті.

На інстаграм-сторінку Ніколса підписано понад 10 тисяч фоловерів, а сайт містить роботи художника, якими можна помилуватися онлайн.