Художник из Торонто превращает кусочки бумаги в невероятных животных, воспроизводя существ с фотографической точностью.

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Художник Кельвин Николс использует новый способ бумажного творчества – наложение листов и вырезание рельефа.



Художник вырезает из бумаги замечательных реалистичных животных / Фото Николса

Что известно про Николса

Мужчина родился в США и получил образование в нескольких престижных художественных университетах. Творить из бумаги художник начал в 1983 году. Его творчество стало удивительно популярным – изделия художника регулярно становятся героями выставок.

Как Николс создает скульптуры

Художник создает трехмерные портреты птиц, лошадей, медведей, львов, собак, дельфинов и другой дикой природы. Животные полностью изготовлены из архивных бумаг.

Для такой удивительной детализации Николс тщательно вырезает бумагу с помощью специальных ножей и ножниц. Скульптуры художник прикрепляет на плотную бумагу, которая может выдержать вес бумажных животных. Чтобы воспроизвести перья или мех, он использует тонкие листы.



Реалистичные портреты крепятся на плотную бумагу / Коллаж 24 канала с фото Николса

Наибольшие скульптуры художник создавал более сотни часов, а вот меньшие произведения занимают примерно 2 недели времени.

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Перед созданием бумажного зверя Николс подробно исследует живое животное: как устроены его кости, какую структуру имеет мех и как расположены глаза.

Я до сих пор помню, как работал над своей первой скульптурой, и удивлялся, как мой интерес к моделированию так прекрасно сочетался с моим интересом к дикой природе. Каждое произведение – тоже своеобразное открытие. Я всегда учусь с каждой новой скульптурой,

– написал художник на своем вебсайте.

На инстаграм-страницу Николса подписано более 10 тысяч фолловеров, а сайт содержит работы художника, которыми можно полюбоваться онлайн.