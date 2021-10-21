Художник из Торонто превращает кусочки бумаги в невероятных животных, воспроизводя существ с фотографической точностью.

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Художник Кельвин Николс использует новый способ бумажного творчества – наложение листов и вырезание рельефа.

Паперовий птах Кельвіна Ніколса
Художник вырезает из бумаги замечательных реалистичных животных / Фото Николса

Что известно про Николса


Мужчина родился в США и получил образование в нескольких престижных художественных университетах. Творить из бумаги художник начал в 1983 году. Его творчество стало удивительно популярным – изделия художника регулярно становятся героями выставок.

Как Николс создает скульптуры

Художник создает трехмерные портреты птиц, лошадей, медведей, львов, собак, дельфинов и другой дикой природы. Животные полностью изготовлены из архивных бумаг.

Для такой удивительной детализации Николс тщательно вырезает бумагу с помощью специальных ножей и ножниц. Скульптуры художник прикрепляет на плотную бумагу, которая может выдержать вес бумажных животных. Чтобы воспроизвести перья или мех, он использует тонкие листы.

Паперові скульптури Кельвіна Ніколса
Реалистичные портреты крепятся на плотную бумагу / Коллаж 24 канала с фото Николса

Наибольшие скульптуры художник создавал более сотни часов, а вот меньшие произведения занимают примерно 2 недели времени.

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Перед созданием бумажного зверя Николс подробно исследует живое животное: как устроены его кости, какую структуру имеет мех и как расположены глаза.

Я до сих пор помню, как работал над своей первой скульптурой, и удивлялся, как мой интерес к моделированию так прекрасно сочетался с моим интересом к дикой природе. Каждое произведение – тоже своеобразное открытие. Я всегда учусь с каждой новой скульптурой,
– написал художник на своем вебсайте.

На инстаграм-страницу Николса подписано более 10 тысяч фолловеров, а сайт содержит работы художника, которыми можно полюбоваться онлайн.