Наче щойно з духовки: як зберігати та розігрівати піцу після приготування
Джерело:24 канал
Свіжа домашня піца щойно з печі смакує по-особливому. Її приготування займає чимало часу, тому завжди хочеться зробити більше і залишити на наступний день.
Але як правильно зберігати та гріти піцу. Ідеї 24 діляться корисними порадами, які дозволять насолоджувати смачною піцою ще кілька днів.
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Як правильно зберігати піцу
Зазвичай ми з'їдаємо піцу одразу після приготування, адже вона вже не так смакує на другий день. Проте є секрети, які допоможуть зберегти смак піци та хрустку скоринку.
Термін зберігання піци:
- Без холодильника – максимум 2 – 6 годин.
- У холодильнику – до 2 діб.
- У замороженому вигляді – не більше ніж 6 місяців.
Як зберегти піцу теплою
Як зберегти піцу теплою / Фото Pinterest
Якщо ваші гості запізнюються, а піца вже готова, скористайтесь цими порадами, щоб зберегти тепло надовше.
- Щоб піца не пересихала, поставте у духовку місткість з водою. Так волога буде випаровуватись і тісто залишиться м'яким.
- Добре загорніть піцу у фольгу, щоб не залишалося проміжків, а зверху накрийте міцною тканиною.
- Якщо ви хочете взяти із собою свіжу піцу на природу, розріжте її на шматочки та складіть у контейнер, який можна поставити у термосумку.
Як зберігати піцу в холодильнику
Зберігайте піцу у контейнерах / Фото Pinterest
Якщо ви приготували більше піци, ніж планували з'їсти, зайві кусочки можна поставити у холодильник. Складіть її у контейнер, застеливши поверхню паперовими серветками. Так вона залишиться свіжою. Термін придатності готової піци у холодильнику – до 2 діб, але за умови правильного упакування.
Можете також загорнути шматочки порційно в харчову плівку чи фольгу, так її зручніше зберігати та гріти.
Як зберігати заморожену піцу
У супермаркетах часто можна знайти заморожену піцу, то чому ж не покласти у морозильну камеру домашню. Не рекомендуємо морозити сире дріжджове тісто, адже потім воно може погано пропектися. Краще покласти в морозильну камеру вже готову основу.
Замотайте піцу харчовою плівкою і покладіть у пластиковий контейнер. Її можна зберігати у морозильній камері до 6 місяців.
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Як розігріти піцу
Спосіб 1
Застеліть форму пергаментним папером, розігрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм і залиште там піцу на 5 – 7 хвилин. Так ви повернете їй хрустку скоринку. Можете також нарізати ще овочів, додати зверху сиру і змастити краї олією.
Розігрійте піцу в духовці / фото Wikihow
Спосіб 2
Поставте піцу у мікрохвильовку та накрийте спеціальною кришкою. Залиште її на 1 хвилину та насолоджуйтесь.
Піцу можна розігріти в мікрохвильовці / фото Wikihow
Спосіб 3
Готову піцу можна також розігріти на пательні. Додайте сиру, накрийте її кришкою і залиште на маленькому вогні на 7 – 10 хвилин.
Використайте пательню для розігріву піци / фото Wikihow