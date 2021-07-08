Якщо ні – час нарешті дізнатися. І не лише про те, як швидко й красиво чистити перець. Ці лайфхаки знадобляться вам щодня!

Читайте також Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5

Швидко почистити

Зріжте верхівку і дно. Поставте на торець і розріжте уздовж. Ножем виріжте серцевину.

Перець порізаний
Фото pinterest

Звільнити від насіння

Швидко звільнити від насіння перчики чилі можна. Покатайте стручок між руками – насіння відокремляться від перегородок.

Перець
Фото pixabay

Загасити пожежу

Якщо перчик виявився занадто гострим, ні в якому разі не пийте воду. Пожежа в роті стане ще сильнішою. Порятунок – в молоці. Молочний білок казеїн зв'яже капсаїцин.

Перець
Фото pixabay

Зняти шкірку

Якщо потрібен перець без шкірки, запечіть його в духовці 20 – 30 хвилин. Запечений перець покладіть в поліетиленовий пакет, щільно зав'яжіть і залишіть на 15 – 20 хвилин. відпарена шкірка легко стягнеться руками.

Перець почищений
Фото pinterest

Хлопчик чи дівчинка

Переверніть перець. Якщо у нього 4 сектори, це "дівчинка", 3 – "хлопчик". 

Перець
Фото pinterest

Прохолодно і сухо

Ні в якому разі не зберігайте перець в поліетиленовому пакеті. Вже через два дні він може зіпсуватися. Покладіть його в паперовий пакет і поставте в холодильник. У такому вигляді перці можна зберігати кілька тижнів.

Перець
Фото pinterest

Для пікніка

На пікніку запечіть на багатті перці, баклажани та томати. Зніміть з овочів шкірку і поріжте великими шматками. Заправте рубаним часником, олією, кінзою, базиліком, сіллю і перцем.

Перці
Фото eating

Яєчня з перчинкою

Викладіть на розпечену і змащену олією сковороду кільця перцю. У кожне вбийте по яйцю. Готову яєчню поперчіть, посоліть, присипте зеленню і подавайте до столу, приємно здивувавши близьких.

Перець з яєшнею
Фото pinterest

Багато не буває

Заморожуйте на зиму. До речі, заморожування зберігає майже всі корисні речовини та є найкращим способом тривалого зберігання будь-яких овочів, фруктів і ягід.

Багато не буває
Фото pinterest