Набрид шашлик – приготуйте креветки на мангалі: рецепт з усіма секретами

Збираючись на пікнік, хочете приготувати щось екзотичніше за шашлик? Креветки на мангалі виходять неймовірно смачними й готуються дуже просто. Потрібно лише знати кілька нехитрих правил.

Ми підготували докладний рецепт. Смачного вам пікніка!

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Корисні властивості креветок

У м'яса креветок багатий хімічний склад. Тут містяться: йод, натрій, кобальт, мідь, залізо та інші мінеральні сполуки; вітаміни групи A, E і В; жирні кислоти.

У цьому продукті майже в 15 разів більше йоду, ніж в яловичині. Наявний у креветках кальцій допомагає у зміцненні кісткових тканин. Крім того, він потрібен для повноцінного функціонування імунної та кровотворної систем, а також для нирок.

Інгредієнти:

Креветки – 700 грамів;

Лимон – 1 штука ;

Оливкова олія – 3 столових ложки;

Часник – 3 зубчики;

Петрушка свіжа – пучок;

Чорний мелений перець – на смак;

Сіль на смак.



На мангалі можна смажити не тільки шашлик / Фото pixabay

Приготування маринаду:

Часник – 3 зубчики;

Лимон – 1 штука;

Олія рослинна (оливкова) – 3 столові ложки;

Зелень – пучок;

Чорний або білий мелений перець – на смак;

Сіль – на смак.

Як готувати:

Розморожені креветки очистьте від панцира і залийте маринадом; Креветки поставте в холодильник на пів години; Наколіть креветки на шампури; Смажте на мангалі по 2 – 3 хвилини з обох сторін.

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