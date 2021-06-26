Набрид шашлик – приготуйте креветки на мангалі: рецепт з усіма секретами
Джерело:24 канал
Збираючись на пікнік, хочете приготувати щось екзотичніше за шашлик? Креветки на мангалі виходять неймовірно смачними й готуються дуже просто. Потрібно лише знати кілька нехитрих правил.
Ми підготували докладний рецепт. Смачного вам пікніка!
Читайте також Неймовірна насолода: польський бренд Soplica анонсував нову десертну лінійку
Корисні властивості креветок
У м'яса креветок багатий хімічний склад. Тут містяться: йод, натрій, кобальт, мідь, залізо та інші мінеральні сполуки; вітаміни групи A, E і В; жирні кислоти.
У цьому продукті майже в 15 разів більше йоду, ніж в яловичині. Наявний у креветках кальцій допомагає у зміцненні кісткових тканин. Крім того, він потрібен для повноцінного функціонування імунної та кровотворної систем, а також для нирок.
Інгредієнти:
- Креветки – 700 грамів;
- Лимон – 1 штука ;
- Оливкова олія – 3 столових ложки;
- Часник – 3 зубчики;
- Петрушка свіжа – пучок;
- Чорний мелений перець – на смак;
- Сіль на смак.
На мангалі можна смажити не тільки шашлик / Фото pixabay
Приготування маринаду:
- Часник – 3 зубчики;
- Лимон – 1 штука;
- Олія рослинна (оливкова) – 3 столові ложки;
- Зелень – пучок;
- Чорний або білий мелений перець – на смак;
- Сіль – на смак.
Як готувати:
- Розморожені креветки очистьте від панцира і залийте маринадом;
- Креветки поставте в холодильник на пів години;
- Наколіть креветки на шампури;
- Смажте на мангалі по 2 – 3 хвилини з обох сторін.
Морепродукти на мангалі – ідеальне рішення / Фото pixabay