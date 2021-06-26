Мы подготовили подробнейший рецепт. Вкусного вам пикника!

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Полезные свойства креветок

У мяса креветок богатый химический состав. Здесь содержатся: йод, натрий, кобальт, медь, железо и другие минеральные соединения; витамины группы A, E и В; жирные кислоты.

В этом продукте почти в 15 раз больше йода, чем в говядине. Присутствующий в креветках кальций помогает в укреплении костных тканей. Кроме того, он нужен для полноценного функционирования иммунной и кроветворной систем, а также для почек.

Ингредиенты:

  • Креветки – 700 граммов;
  • Лимон – 1 штука;
  • Оливковое масло – 3 столовых ложки;
  • Чеснок – 3 зубчика;
  • Петрушка свежая – пучок;
  • Черный молотый перец – по вкусу;
  • Соль по вкусу.

Креветки
На мангале жарить можно не только шашлык / Фото pixabay

Приготовление маринада:

  • Чеснок – 3 зубчика;
  • Лимон – 1 штука;
  • Масло растительное (оливковое) – 3 столовых ложки;
  • Зелень – пучок;
  • Черный или белый молотый перец – по вкусу;
  • Соль по вкусу.

Как готовить:

Размороженные креветки очистите от панциря и залейте маринадом;
Креветки поставьте в холодильник на полчаса;
Нанижите креветки на шампуре;
Жарьте на мангале по 2– 3 минуты с обеих сторон.

Креветки
Морепродукты на мангале – идеальное решение / Фото pixabay