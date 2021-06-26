Мы подготовили подробнейший рецепт. Вкусного вам пикника!

Читайте также Невероятное наслаждение: польский бренд Soplica анонсировал новую десертную линейку

Полезные свойства креветок

У мяса креветок богатый химический состав. Здесь содержатся: йод, натрий, кобальт, медь, железо и другие минеральные соединения; витамины группы A, E и В; жирные кислоты.

В этом продукте почти в 15 раз больше йода, чем в говядине. Присутствующий в креветках кальций помогает в укреплении костных тканей. Кроме того, он нужен для полноценного функционирования иммунной и кроветворной систем, а также для почек.

Ингредиенты:

Креветки – 700 граммов;

Лимон – 1 штука;

Оливковое масло – 3 столовых ложки;

Чеснок – 3 зубчика;

Петрушка свежая – пучок;

Черный молотый перец – по вкусу;

Соль по вкусу.



На мангале жарить можно не только шашлык / Фото pixabay

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Приготовление маринада:

Чеснок – 3 зубчика;

Лимон – 1 штука;

Масло растительное (оливковое) – 3 столовых ложки;

Зелень – пучок;

Черный или белый молотый перец – по вкусу;

Соль по вкусу.

Как готовить:

Размороженные креветки очистите от панциря и залейте маринадом;

Креветки поставьте в холодильник на полчаса;

Нанижите креветки на шампуре;

Жарьте на мангале по 2– 3 минуты с обеих сторон.



Морепродукты на мангале – идеальное решение / Фото pixabay