Ми підготували докладний рецепт. Смачного вам пікніка!

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Корисні властивості креветок

У м'яса креветок багатий хімічний склад. Тут містяться: йод, натрій, кобальт, мідь, залізо та інші мінеральні сполуки; вітаміни групи A, E і В; жирні кислоти.

У цьому продукті майже в 15 разів більше йоду, ніж в яловичині. Наявний у креветках кальцій допомагає у зміцненні кісткових тканин. Крім того, він потрібен для повноцінного функціонування імунної та кровотворної систем, а також для нирок.

Інгредієнти:

  • Креветки – 700 грамів;
  • Лимон – 1 штука ;
  • Оливкова олія – 3 столових ложки;
  • Часник – 3 зубчики;
  • Петрушка свіжа – пучок;
  • Чорний мелений перець – на смак;
  • Сіль на смак.

Креветки
На мангалі можна смажити не тільки шашлик / Фото pixabay

Приготування маринаду:

  • Часник – 3 зубчики;
  • Лимон – 1 штука;
  • Олія рослинна (оливкова) – 3 столові ложки;
  • Зелень – пучок;
  • Чорний або білий мелений перець – на смак;
  • Сіль – на смак.

Як готувати:

  1. Розморожені креветки очистьте від панцира і залийте маринадом;
  2. Креветки поставте в холодильник на пів години;
  3. Наколіть креветки на шампури;
  4. Смажте на мангалі по 2 – 3 хвилини з обох сторін.

Креветки
Морепродукти на мангалі – ідеальне рішення / Фото pixabay