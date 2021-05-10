Мрієш про круту фотосесію – лови 12 найкращих розгаданих фотоефектів

У реаліях сьогодення мало кого цікавить суть. Найважливіше – як ти себе покажеш, як тебе бачать інші. Від іміджу залежить, яку вигоду ти отримаєш. Тобто тепер треба "здаватися, а не бути".
Що ж… Ось кілька ідей, як створити вражаючу ілюзію… ну буквально в калюжі.
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