Мрієш про круту фотосесію – лови 12 найкращих розгаданих фотоефектів

10 травня 2021 , 09:10
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Джерело:

24 канал

У реаліях сьогодення мало кого цікавить суть. Найважливіше – як ти себе покажеш, як тебе бачать інші. Від іміджу залежить, яку вигоду ти отримаєш. Тобто тепер треба "здаватися, а не бути".

Що ж… Ось кілька ідей, як створити вражаючу ілюзію… ну буквально в калюжі.

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Автор: Ірина Бевза