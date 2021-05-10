Что ж... Вот несколько идей, как создать впечатляющую иллюзию... ну буквально в луже.

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"Профессиональные" спецэффекты из подручного мусора

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И чего их так лужи привлекают?

Спецефект калюжа
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Вот так это и работает


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Поваляйся в траве – такое фото красивое получится!


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Отражение подвело многих начинающих инстаграмеров

Інстаграмери
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Комбинированное освещение творит чудеса

Комбіноване освітлення у фото
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Талия то появляется, то исчезает

Талія
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Какая принцесса…

Принцеса
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Как создать интригу на пустом месте

Інтрига на порожньому місці
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У любой красивой девушки секрет

Секрет дівчини
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Интересно, а он рот прополоскал прежде чем так водой на других прыскать?

Спецефект
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Он так хотел выглядеть героем и ничего при этом не делать!

Спецефект
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