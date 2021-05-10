Что ж... Вот несколько идей, как создать впечатляющую иллюзию... ну буквально в луже.
Читайте также: Гении фотосъемки: 13 кадров со странного ракурса
"Профессиональные" спецэффекты из подручного мусора
Фото reddit
И чего их так лужи привлекают?
Фото reddit
Вот так это и работает
Фото reddit
Поваляйся в траве – такое фото красивое получится!
Фото reddit
Отражение подвело многих начинающих инстаграмеров
Фото reddit
Комбинированное освещение творит чудеса
Фото reddit
Талия то появляется, то исчезает
Фото reddit
Какая принцесса…
Фото reddit
Как создать интригу на пустом месте
Фото reddit
У любой красивой девушки секрет
Фото reddit
Интересно, а он рот прополоскал прежде чем так водой на других прыскать?
Фото reddit
Он так хотел выглядеть героем и ничего при этом не делать!
Фото reddit