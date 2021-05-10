Що ж… Ось кілька ідей, як створити вражаючу ілюзію… ну буквально в калюжі.

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"Професійні" спецефекти з підручного сміття


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І чого їх так калюжі притягують?

Спецефект калюжа
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Ось так це і працює


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Поваляйся в траві – таке фото красиве вийде!


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Відображення підвело багатьох початківців інстаграмерів

Інстаграмери
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Комбіноване освітлення творить чудеса

Комбіноване освітлення у фото
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Талія то з'являється, то зникає

Талія
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Яка принцеса…

Принцеса
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Як створити інтригу на порожньому місці

Інтрига на порожньому місці
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У будь-якої красивої дівчини є секрет

Секрет дівчини
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Цікаво, а він рот прополоскав перш ніж так водою на інших пирскати?

Спецефект
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Він так хотів виглядати героєм, але нічого для цього не робити!

Спецефект
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