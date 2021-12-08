Многие отказываются от ужина после 18 часов даже тогда, когда очень голодны. Однако так ограничиваться – необязательно. Следует просто выбирать правильную пищу.

Диетология Ольга Омельченко предложила рецепты 6 салатов, легких в употреблении и приготовлении. Все поданные ингредиенты нужно просто порезать и смешать.

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Салат с кальмаром

  • консервированный кальмар – 100 граммов;
  • огурец – 50 граммов;
  • 1 вареное яйцо;
  • зеленый горошек – 50 граммов;
  • лук – 30 граммов;
  • натуральный йогурт – 30 граммов;
  • зелень.

Салат с курицей

  • помидор 50 г;
  • огурец 50 г;
  • вареная или печеная на гриле куриная грудка – 100 граммов;
  • красная фасоль – 50 граммов;
  • твердый сыр – 30 граммов;
  • оливковое масло – 1 чайная ложка;
  • бальзамический уксус.

Салат с баклажанами

  • запеченные баклажаны – 100 граммов;
  • огурцы – 50 граммов;
  • помидор – 50 граммов;
  • листья салата – 50 граммов;
  • имбирь, чеснок, красный лук – 30 граммов;
  • сыр фета – 50 граммов;
  • оливковое масло – 1 чайная ложка.

Салат с пекинской капустой

  • пекинская капуста – 50 граммов;
  • болгарский перец – 40 граммов;
  • консервированная кукуруза – 50 грамм;
  • морковь – 40 граммов;
  • натуральный йогурт – 30 граммов.

Салат с болгарским перцем

  • морковь – 50 граммов;
  • болгарский перец – 70 граммов;
  • листья салата – 50 граммов;
  • огурец – 60 граммов;
  • 1 вареное яйцо;
  • чеснок;
  • оливковое масло – 1 чайная ложка.

Салат с тунцем

  • тунец – 100 граммов;
  • помидор – 70 граммов;
  • синий лук – 30 граммов;
  • листья салата – 50 граммов;
  • сыр – 50 граммов;
  • базилик;
  • семена льна;
  • оливковое масло – 1 чайная ложка.

Текст публикации диетологии:

6 вкусных и легких идей салатиков: можно даже на ночь.

1. Консервированный кальмар 100 гр+ огурец 50 гр+ вареные яйца 1 шт+ зеленый горошек 50 гр+ лук 30 гр+ зелень + натуральный йогурт 30 гр

2. Помидор 50 гр+ огурец 50 гр+ вар красная фасоль 50 гр+ творог 30 гр+ оливковое масло 1 ч.л+ бальзамык

3. Запеченные баклажаны 100 гр+ огурцы 50 гр + помидор 50 гр+ листья салата 50 гр + имбирь + чеснок + красный лук 0 гр + оливковое масло

4. Пекинская капуста 50 гр+ болгарский перец 40 гр + консервированная кукуруза 50 гр+ морковь 40 гр + натуральный йогурт 30 гр

5. Морковь 50 гр+ болгарский перец 70 гр + 0 гр 0 шт+ чеснок + оливковое масло 1.ч.л

6. Тунец 100 гр+ помидор 70 гр+ синий лук 30 гр+ листья салата 50 гр+ творог 50 гр+ базилик + семена льна + оливковое масло