Многие отказываются от ужина после 18 часов даже тогда, когда очень голодны. Однако так ограничиваться – необязательно. Следует просто выбирать правильную пищу.

Диетология Ольга Омельченко предложила рецепты 6 салатов, легких в употреблении и приготовлении. Все поданные ингредиенты нужно просто порезать и смешать.

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Салат с кальмаром

консервированный кальмар – 100 граммов;

огурец – 50 граммов;

1 вареное яйцо;

зеленый горошек – 50 граммов;

лук – 30 граммов;

натуральный йогурт – 30 граммов;

зелень.

Салат с курицей

помидор 50 г;

огурец 50 г;

вареная или печеная на гриле куриная грудка – 100 граммов;

красная фасоль – 50 граммов;

твердый сыр – 30 граммов;

оливковое масло – 1 чайная ложка;

бальзамический уксус.

Салат с баклажанами

запеченные баклажаны – 100 граммов;

огурцы – 50 граммов;

помидор – 50 граммов;

листья салата – 50 граммов;

имбирь, чеснок, красный лук – 30 граммов;

сыр фета – 50 граммов;

оливковое масло – 1 чайная ложка.

Салат с пекинской капустой

пекинская капуста – 50 граммов;

болгарский перец – 40 граммов;

консервированная кукуруза – 50 грамм;

морковь – 40 граммов;

натуральный йогурт – 30 граммов.

Салат с болгарским перцем

морковь – 50 граммов;

болгарский перец – 70 граммов;

листья салата – 50 граммов;

огурец – 60 граммов;

1 вареное яйцо;

чеснок;

оливковое масло – 1 чайная ложка.

Салат с тунцем

тунец – 100 граммов;

помидор – 70 граммов;

синий лук – 30 граммов;

листья салата – 50 граммов;

сыр – 50 граммов;

базилик;

семена льна;

оливковое масло – 1 чайная ложка.

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