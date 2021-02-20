Нині ми живемо у такому світі, де час летить швидко і ми нічого не встигаємо. Але щоб бути щасливим та здоровим потрібно хоч трохи приділяти увагу фізичній підготовці. Та для повноцінних занять спортом необхідно мати достатньо багато вільного часу.

Проблема не тільки в робочих, а й в домашніх справах, виконання яких відкладати не можна. Але існує кілька хитрощів, що дозволяють зберігати високий рівень фізичного навантаження навіть при сидячій роботі та не витрачаючи на це багато часу.

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Відмовтеся від транспорту

Добирайтеся на роботу пішки. Піші прогулянки позитивно впливають на серцево-судинну систему і можуть стати повноцінною заміною пробіжок.



Якщо місце роботи знаходиться занадто далеко від будинку, виходьте на зупинці якомога далі від кінцевого пункту.



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Робіть зарядку під час перерви на роботі

Якщо під час робочого дня з'явилося декілька вільних хвилин, їх можна витратити не на перекур або вживання кави, а на зарядку. Від цього буде точно більше користі. Підвищується рівень фізичної активності.



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Робіть зарядку під час перегляду фільмів

Приємне можна поєднати з корисним. Ніхто не заважає займатися спортом під час перегляду фільму або прослуховування музики.



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Бігайте

Пробіжка точно підніме ваш настрій. І додасть бадьорості та сил на весь день.



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Відмовтеся від ліфта

Попри всі переваги цього "виду транспорту", ​​краще ходити сходами.

Тоді людина буде отримувати кілька мінітренувань в день і достатній рівень кардіонавантаження.

Для "ходінь" по сходах необов'язково вишукувати час. Це можна робити при кожному виході на вулицю або при поверненні додому.



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