Ви сова, і вам так важко вставати зранку, ви спите до останньої секунди, а потім нічого не встигаєте. І що ж з цим робити, адже ви так любите зранку довго поспати. Як зробити так, щоб ранкові підйоми не здавалися мукою?

Ідеї 24 підготували п'ятихвилинну стратегію, яка допоможе вам перетворитися на жайворонка, навіть якщо ви ним не є.

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Перша хвилина: чітко сформулюйте свої наміри перед сном

Перед тим, як лягти спати, запрограмуйте себе на правильні думки при пробудженні. Подумайте про щось хороше. Запам'ятайте, що перша думка вранці, як правило, – остання думка, яка крутилася в вашій голові перед відходом до сну.

Якщо ж перед сном ви думаєте: "Який жах, мені ж потрібно вставати вже через шість годин і вранці я буду абсолютно розбитим!" – то при дзвінку будильника вам в голову, швидше за все, прийде: "О боже, невже вже пора? Ні-і-і! Я спати хочу!".



Лягаючи спати, думайте лише про хороше / Фото pixabay

Друга хвилина: тримайте будильник якомога далі від ліжка

Експерти кажуть, що мобільний телефон, на якому у більшості людей встановлений будильник, варто тримати якомога далі, не в зоні досяжності. Коли ви почуєте його звук, то доведеться встати, щоб підійти та вимкнути.



Вставши до будильника, спати захочеться менше / Фото pixabay

Третя хвилина: почистьте зуби

Піднявшись з ліжка, щоб виключити будильник – вирушайте чистити зуби. Це очевидна порада, але і в ній є своє раціональне зерно: у перші хвилини після сну треба робити щось на автопілоті.



Чищення зубів теж додає бадьорості / Фото pixabay

Четверта хвилина: випийте склянку води

Ви, напевно, вже чули про те, що після пробудження важливо поповнити свій водний баланс. Після 7-8 годин сну наш організм зневоднений, тому йому потрібні життєві сили та енергія.



Вода найкращий засіб збадьоритись / Фото pixabay

П'ята хвилина: одягніться або прийміть душ

Тут у вас є 2 варіанти, що ж перше робити. Перший: ви одягаєтеся в спортивний одяг і приступайте до фізичної активності. А другий варіант передбачає душ.



Душ – головна ранішня процедура / Фото pixabay