Сейчас мы живем в таком мире, где время летит очень быстро и мы ничего не успеваем. Но чтобы быть счастливым и здоровым нужно хоть немного уделять внимание физической подготовке. Но для полноценных занятий спортом необходимо достаточно много свободного времени.

Проблема не только в рабочих, но и в домашних делах, выполнение которых откладывать нельзя. Но существует несколько хитростей, позволяющих сохранять высокий уровень физической нагрузки даже при сидячей работе и не тратя на это слишком много времени.

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Откажитесь от транспорта

Добирайтесь на работу пешком. Пешие прогулки положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и могут стать полноценной заменой пробежек.

Если место работы находится слишком далеко от дома, выходите на остановке подальше от конечного пункта.



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Делайте зарядку во время перерыва на работе

Если во время рабочего дня появилось несколько свободных минут, их можно потратить не на перекур или употребления кофе, а на зарядку. От этого будет точно больше пользы. Повышается уровень физической нагрузки.



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Делайте зарядку во время просмотра фильмов

Приятное можно совместить с полезным. Никто не мешает заниматься спортом во время просмотра фильма или прослушивания музыки.



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Бегайте

Пробежка точно поднимет ваше настроение. И придаст сил на весь день.



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Откажитесь от лифта

Несмотря на все преимущества этого "вида транспорта", лучше ходить по лестнице.

Тогда человек будет получать несколько минитренировок в день и достаточный уровень кардионагрузки.

Для "хождений" по лестнице необязательно выискивать время. Это можно делать при каждом выходе на улицу или при возвращении домой.



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