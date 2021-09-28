Млинці на кожен день: які корисні начинки приготувати
Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Млинці – це смачний перекус на всі випадки життя. Їх можна урізноманітнювати різними начинками та кожного дня пробувати різний смак.
Дієтологиня Світлана Фус поділилась рецептом млинців та начинок на своїй сторінці в інстаграмі. Читайте деталі у нашому матеріалі.
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Рецепти начинок для млинців
Перш ніж готувати начинку, варто спекти млинці. Дієтологиня поділилась рецептом, за яким готує їх.
Інгредієнти:
- 150 грамів молока;
- 70 грамів вівсяної муки;
- дрібка солі;
- 1 яйце.
Приготуйте млинці / Фото Unsplash
Куряча начинка
- 200 грамів курячого філе;⠀
- 1 чайна ложка сметани;
- 20 грамів сиру;
- цибуля, сіль, перець до смаку.
Відваріть куряче філе та подрібніть його. Сир натріть на терці. Обсмажте цибулю до золотистого кольору. Змішайте у місткості філе, сир, сметану і цибулю. Викладіть начинку на млинець та скрутіть його.
Млинці можна по-різному скручувати / Фото Unsplash
Млинці з сьомгою
- 180 грамів слабосолоної сьомги;
- 180 грамів м'якого сиру.
Протріть сир через сито, щоб він став легким та повітряним. Змастіть млинці, а зверху викладіть сьомгу і згорніть.
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Млинці з бринзою і зеленню⠀
Смачнюща начинка з бринзи / Фото Unsplash
- невеликий пучок кінзи;
- 1,5 столова ложка сметани; ⠀
- 130 грамів бринзи.
Натріть сир на грубій терці або ж можете нарізати його кубиками, а тоді приправте сметаною чи майонезом. Зелень сполосніть під водою, подрібніть та додайте у сирну масу. Викладіть начинку на теплі млинці та насолоджуйтесь.