Млинці на кожен день: які корисні начинки приготувати

Млинці – це смачний перекус на всі випадки життя. Їх можна урізноманітнювати різними начинками та кожного дня пробувати різний смак.

Дієтологиня Світлана Фус поділилась рецептом млинців та начинок на своїй сторінці в інстаграмі. Читайте деталі у нашому матеріалі.

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Рецепти начинок для млинців

Перш ніж готувати начинку, варто спекти млинці. Дієтологиня поділилась рецептом, за яким готує їх.

Інгредієнти:

150 грамів молока⁣⁣;

70 грамів вівсяної муки⁣;

дрібка солі;

1 яйце.



Приготуйте млинці / Фото Unsplash

⁣⁣Куряча начинка

200 грамів курячого філе⁣⁣;⠀

1 чайна ложка сметани;

20 грамів сиру⁣⁣;

цибуля, сіль, перець до смаку.⁣⁣

Відваріть куряче філе та подрібніть його. Сир натріть на терці. Обсмажте цибулю до золотистого кольору. Змішайте у місткості філе, сир, сметану і цибулю.⁣⁣ Викладіть начинку на млинець та скрутіть його. ⁣⁣



Млинці можна по-різному скручувати / Фото Unsplash

Млинці з сьомгою

180 грамів слабосолоної сьомги;

180 грамів м'якого сиру.

Протріть сир через сито, щоб він став легким та повітряним. Змастіть млинці, а зверху викладіть сьомгу і згорніть.

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⁣Млинці з бринзою і зеленню⠀



Смачнюща начинка з бринзи / Фото Unsplash

невеликий пучок кінзи;

1,5 столова ложка сметани; ⠀

130 грамів бринзи.

Натріть сир на грубій терці або ж можете нарізати його кубиками, а тоді приправте сметаною чи майонезом. Зелень сполосніть під водою, подрібніть та додайте у сирну масу. Викладіть начинку на теплі млинці та насолоджуйтесь.