Диетологиня Светлана Фус поделилась рецептом блинов и начинок на своей странице в инстаграме. Читайте подробности в нашем материале.

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Рецепты начинок для блинов

Прежде чем готовить начинку, стоит испечь блины. Диетологиня поделилась рецептом, по которому готовит их.

Ингредиенты:

  • 150 граммов молока⁣⁣;
  • 70 граммов овсяной муки⁣;
  • щепотка соли;
  • 1 яйцо.


Приготовьте блины / Фото Unsplash

⁣⁣Куриная начинка

  • 200 граммов куриного филе⁣⁣; ⠀
  • 1 чайная ложка сметаны;
  • 20 граммов сиру⁣⁣;
  • лук, соль, перец по смаку.⁣⁣

Отварите куриное филе и измельчите его. Сыр натрите на терке. Обжарьте лук до золотистого цвета. Смешайте в емкости филе, сыр, сметану и лук.⁣⁣ Выложите начинку на блин и сверните его. ⁣⁣


Блины можно по-разному скручивать / Фото Unsplash

Блины с семгой

  • 180 граммов слабосоленой семги;
  • 180 граммов творога.

Протрите творог через сито, чтобы он стал легким и воздушным. Смажьте блины, а сверху выложите семгу и сверните.

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⁣Млинци с брынзой и зеленью ⠀


Вкуснейшая начинка из брынзы / Фото Unsplash

  • небольшой пучок кинзы;
  • 1,5 столовая ложка сметаны;
  • 130 граммов брынзы.

Натрите сыр на крупной терке или можете нарезать его кубиками, а потом приправьте сметаной или майонезом. Зелень сполосните под водой, измельчите и добавьте в творожную массу. Выложите начинку на теплые блины и наслаждайтесь.