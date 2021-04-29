Ми розвіємо 5 найпоширеніших стереотипів про яйця. Може, у котрийсь із них вірили й ви?

Читайте також: 5 фактів, які цілком змінять ваше уявлення про яйця

1. Яйця потрібно зберігати в холодильнику

Місце для зберігання яєць залежить від того, як саме обробляють цей продукт перед продажем. Загалом їх варто зберігати в сухому, темному та прохолодному місці (за умови, якщо їх не мили). Так, яйця можна зберігати й в холодильнику, але для цього має бути виділена окрема полиця.

Для прикладу, у США яйця піддаються спеціальній особливій обробці для того, щоб унеможливити поширення сальмонели. Але така обробка здатна знищувати природний захисний шар, який є на кожному яйці. Тому американці зберігають курячі яйця в холодильнику, задля уникнення появи на шкарлупі різних бактерій.

Яйця не обов'язково зберігати в холодильнику / Фото Publicdomainpictures

2. Яйця з коричневою шкарлупою корисніші

Багато хто впевнений в тому, що яйця з темною шкарлупою значно корисніші за яйця зі світлою шкарлупою. Це міф, адже колір шкарлупи, як і для прикладу, колір пір'я курки залежить від генетичного рівня. Тому витрачати час на вибір яєць особливого кольору не варто, адже це просто не має сенсу.

Колір шкарлупи ніяк не впливає на користь яйця / Фото Chirik.info

3. Яйця багаті на білок та мікроелементи

Так, яйця справді є скарбницею поживних речовин. Але при цьому вони містять багато холестерину. Саме тому люди, у яких порушений ліпідний обмін, мають бути обережні у споживанні страв ыз яєць.

Цікаво: 8 лайфхаків, завдяки яким ваше життя стане простішим

4. Червоні цятки в яйці – ознака поганої якості

Досить часто в жовтку можна побачити маленькі червоні цятки. Вони не свідчать про те, що яйце зіпсоване. Це лише факт розриву кровоносної судини. Не варто вірити в те, що це зародження нового життя. Поява таких цяток у яйці – це лише свідчення того, що у курки була нестача вітамінів (особливо вітаміну А).

Наявність червоних крапок не свідчить про зародження нового життя в яйці / Фото Incomputersolutions

5. У сирому вигляді яйця корисніші

На відміну від овочів та фруктів яйця не втрачають свої корисні властивості після термообробки. Навпаки – яйця потрібно обробляти термічно: варити, смажити, запікати. Після термічної обробки білок значно краще засвоюється. Та й загалом, щоб не ризикувати здоров'ям, краще не їсти яйця в сирому вигляді.

Краще відмовитися від споживання яєць в сирому вигляді / Фото Fermok