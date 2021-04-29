Мы развеем 5 самых расхожих стереотипов о яйцах. Возможно, в какой-то из них верили и вы?

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1. Яйца нужно хранить в холодильнике

Место для хранения яиц зависит от того, как обрабатывают этот продукт перед продажей. В общем их следует хранить в сухом, темном и прохладном месте (при условии, если их не мыли). Да, яйца можно хранить и в холодильнике, но для этого должна быть выделена отдельная полка.

Например, в США яйца подвергаются специальной особой обработке для того, чтобы исключить распространение сальмонеллы. Но такая обработка способна уничтожать естественный защитный слой, который есть на каждом яйце. Поэтому американцы сохраняют куриные яйца в холодильнике, во избежание появления на скорлупе различных бактерий.

Яйца необязательно хранить в холодильнике / Фото Publicdomainpictures

2. Яйца с коричневой скорлупой полезнее

Многие уверены в том, что яйца с темной скорлупой значительно полезнее яйца со светлой скорлупой. Это миф, ведь цвет скорлупы, как и например, цвет перьев курицы зависит от генетического уровня. Поэтому тратить время на выбор яиц особого цвета не стоит, ведь это просто не имеет смысла.

Цвет скорлупы никак не влияет на пользу яйца / Фото Chirik.info

3. Яйца богаты белком и микроэлементами

Да, яйца действительно настоящая сокровищница полезніх веществ. Но при этом они содержат много холестерина. Именно поэтому люди, у которых нарушен липидный обмен, должны быть осторожны в потреблении блюд из яиц.

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4. Красные точки в яйце – признак плохого качества

Довольно часто в желтке можно увидеть маленькие красные пятнышки. Они не свидетельствуют о том, что яйцо испорчено. Это лишь факт разрыва кровеносного сосуда. Не стоит верить в то, что это зарождение новой жизни. Появление таких точек в яйце – это лишь свидетельство того, что у курицы была нехватка витаминов (особенно витамина А).

Наличие красных точек не говорит о зарождении новой жизни в яйце / Фото Incomputersolutions

5. В сыром виде яйца полезнее

В отличие от овощей и фруктов яйца не теряют свои полезные свойства после термообработки. Наоборот – яйца нужно обрабатывать термически: варить, жарить, запекать. После термической обработки белок значительно лучше усваивается. Да и вообще, чтобы не рисковать здоровьем, лучше не есть яйца в сыром виде.

Лучше отказаться от потребления яиц в сыром виде / Фото Fermok