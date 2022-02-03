У мережі показали трейлер першого епізоду нового сезону "Південний парк"
Джерело:South Park Studios
Компанія Comedy Central представила трейлер першого епізоду 25-го сезону комедійного мультсеріалу "Південний парк". Сатирична анімаційна багатосерійна стрічка повертається на екрани.
Це буде перший повний сезон "Південного парку" після 2019 року. І хоча пандемія порушила графік виходу серіалу, фанати змогли насолодитися спеціальними випусками, які були присвячені COVID-19: The pandemic Special і South ParQ Vaccination Special.
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Перша серія нового сезону називатиметься "День піжами". У сюжеті йтиме мова про учнів четвертого класу, яким заборонили брати участь у шкільному святі через неповагу до вчителя. І звісно, діти незадоволені таким станом справ, а Картман і зовсім стає божевільним.
Трейлер першого епізоду нового сезону "Південний парк": дивитись онлайн
Про що мультсеріал "Південний парк"Американський анімаційний серіал, створений учасниками рок-гурту DVDA Меттом Стоуном і Треєм Паркером. Випускається кабельним телеканалом Comedy Central з 1997 року.
Це дивні історії з життя чотирьох четвертокласників з маленького містечка Південний Парк в штаті Колорадо. Разом головні герої стикаються з типовими проблемами дорослішання, відкривають один в одному найкращі і гірші якості, а також відправляються назустріч грандіозним пригодам.
Комедія з елементами гротеску, фарсу та пародії.
Очікується, що 2 лютого покажуть відразу шість нових епізодів 25-го сезону "Південного парку".