Це буде перший повний сезон "Південного парку" після 2019 року. І хоча пандемія порушила графік виходу серіалу, фанати змогли насолодитися спеціальними випусками, які були присвячені COVID-19: The pandemic Special і South ParQ Vaccination Special.

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Перша серія нового сезону називатиметься "День піжами". У сюжеті йтиме мова про учнів четвертого класу, яким заборонили брати участь у шкільному святі через неповагу до вчителя. І звісно, діти незадоволені таким станом справ, а Картман і зовсім стає божевільним.

Трейлер першого епізоду нового сезону "Південний парк": дивитись онлайн

Про що мультсеріал "Південний парк" Американський анімаційний серіал, створений учасниками рок-гурту DVDA Меттом Стоуном і Треєм Паркером. Випускається кабельним телеканалом Comedy Central з 1997 року.



Це дивні історії з життя чотирьох четвертокласників з маленького містечка Південний Парк в штаті Колорадо. Разом головні герої стикаються з типовими проблемами дорослішання, відкривають один в одному найкращі і гірші якості, а також відправляються назустріч грандіозним пригодам.



Комедія з елементами гротеску, фарсу та пародії.

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Очікується, що 2 лютого покажуть відразу шість нових епізодів 25-го сезону "Південного парку".