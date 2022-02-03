Это будет первый полный сезон "Южного парка" после 2019 года. И хотя пандемия нарушила график выхода сериала, фанаты смогли насладиться специальными выпусками, которые были посвящены COVID-19: The pandemic Special и South ParQ Vaccination Special.

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Первая серия нового сезона будет называться "День пижамы". В сюжете будет идти речь об учениках четвертого класса, которым запретили участвовать в школьном празднике из-за неуважения к учителю. И конечно, дети недовольны таким положением дел, а Картман и вовсе становится сумасшедшим.

Трейлер первого эпизода нового сезона "Южный парк": смотреть онлайн

О чем мультсериал "Южный парк" Американский анимационный сериал, созданный участниками рок-группы DVDA Мэттом Стоуном и Треем Паркером. Выпускается кабельным телеканалом Comedy Central с 1997 года. Это странные истории из жизни четырех четвероклашек из маленького городка Южный Парк в штате Колорадо. Вместе главные герои сталкиваются с типичными проблемами взросления, открывают друг в друге самые лучшие и худшие качества, а также отправляются навстречу грандиозным приключениям. Комедия с элементами гротеска, фарса и пародии.

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Ожидается, что 2 февраля покажут сразу шесть новых эпизодов 25-го сезона "Южного парка".