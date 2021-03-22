Меблі, які в 90-х були у кожній квартирі: ностальгійні фото

У 90-х роках не було можливості придбати унікальні та оригінальні меблі. Через ряд обставин у кожній сім’ї всі прагнули мати диван, шафу чи сервант однакового стилю. Для кожної сім'ї отримати такі меблі – це розкіш, до якої прагнули всі.

Тепер ці меблі втратили свою актуальність, але кожен, хто побачить фото шафи "Хельга" чи стола-тумби ностальгійно згадує минуле.

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Шафа "Хельга"

Популярна річ, яку всі вважали найбільш вмісткою. Особливістю такої шафи була її практичність та універсальність, адже в ній можна було складати посуд, одяг чи навіть постільну білизну.

Шафа мала двоє дверей по боках (один відділ з вішаками, а інший з полицями), посередині засклений відділ, який найчастіше призначався для святкового сервізу, а також нижні висувні ящики.

Шафа "Хельга" / Фото Olx

Стіл-книга

Це найпопулярніша річ інтер'єру, яка точно була в кожного. Особливість цього стола в тому, що у складеному вигляді він слугував, як тумба, а в розкладеному його використовували у якості стола. Особливою популярністю він користувався під час святкувань Нового року.

Популярний стіл-тумба родом з 90-х / Фото Youla

Дзеркало-трельяж

У 90-х роках було надзвичайно дорого купувати окремо дзеркало та трюмо, тому тодішні дизайнери вигадали бюджетну альтернативу – потрійне дзеркало, яке з'єднане із трюмо.

У такому трельяжі могли зберігатися дитячі підручники, аптечки, одяг чи інші дрібні речі.

Трельяж родом із 90-х / Фото Takprosto

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Крісло-ліжко

Універсальна річ, яку можна було використовувати і як крісло, і як диван. Такі меблі користувалися неабиякою популярністю у квартирах, які називалися "хрущовками". Завдяки функціональності та малогабаритності таке крісло-ліжко стояло у кожній маленькій квартирі.

Крісло-ліжко було у кожній "хрущовці" / Фото 1prof

Диван-книга

Як правило такий диван стояв у вітальні й виконував свою основну функцію тоді, коли гості залишалися на ночівлю. Вирізнявся диван незручною та непрактичною системою розкладання, але попри це користувався неабиякою популярністю і стояв практично в кожній квартирі.

Диван-книга 90-х років / Фото Grimnir74.livejournal