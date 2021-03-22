В 90-х годах не было возможности приобрести уникальную и оригинальную мебель. Из-за ряда обстоятельств в каждой семье все стремились иметь диван, шкаф или сервант одинакового стиля. Для каждой семьи получить такую мебель – это роскошь, к которой стремились все.

Теперь эта мебель потеряла свою актуальность, но каждый, кто увидит фото шкафа "Хельга" или стола-тумбы ностальгически вспоминает прошлое.

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Шкаф "Хельга"

Популярная вещь, которую все считали наиболее вместительной. Особенностью такого шкафа была его практичность и универсальность, ведь в ней можно было складывать посуду, одежду и даже постельное белье.

Шкаф имел две двери по бокам (один отдел с вешалками, а другой с полками), посередине застекленный отдел, который чаще всего предназначался для праздничного сервиза, а также нижние выдвижные ящики.

Шкаф "Хельга" / Фото Olx

Стол-книга

Это самая популярная вещь интерьера, которая точно была у каждого. Особенность этого стола в том, что в сложенном виде он служил, как тумба, а в разложенном его использовали в качестве стола. Особой популярностью он пользовался во время празднования Нового года.

Популярный стол-тумба родом из 90-х / Фото Youla

Зеркало-трельяж

В 90-х годах было очень дорого покупать отдельно зеркало и трюмо, поэтому дизайнеры придумали бюджетную альтернативу – тройное зеркало, которое соединено с трюмо.

В таком трельяже могли храниться детские учебники, аптечки, одежда или другие мелкие вещи.

Трельяж родом из 90-х / Фото Takprosto

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Кресло-кровать

Универсальная вещь, которую можно было использовать и как кресло, и как диван. Такая мебель пользовалась большой популярностью в квартирах, которые назывались "хрущевками". Благодаря функциональности и малогабаритности такое кресло-кровать стояло в каждой маленькой квартире.

Кресло-кровать было в каждой "хрущевке" / Фото 1prof

Диван-книга

Как правило такой диван стоял в гостиной и выполнял свою основную функцию тогда, когда гости оставались на ночлег. Отличался диван неудобной и непрактичной системой разложения, но несмотря на это пользовался большой популярностью и стоял практически в каждой квартире.

Диван-книга 90-х годов / Фото Grimnir74.livejournal